Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

30,30 EUR +2,71% (05.06.2020, 16:34)



Xetra-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

30,00 EUR +2,74% (05.06.2020, 16:08)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.06.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Die Hawesko Holding AG spüre die derzeitige Corona-Krise in allen Segmenten. Während die Bereiche Retail und insbesondere E-Commerce jedoch von der aktuellen Lage profitieren würden, würden die Umsätze im Segment B2B wegbrechen. Inzwischen sehe es aber danach aus, dass die positive Entwicklung bei Retail und E-Commerce die negativen Effekte im B2B-Bereich kompensieren könne. Daher gehe Renner trotz aller Widrigkeiten davon aus, dass Hawesko in Summe recht gut durch die Krise kommen werde.Seit einigen Wochen könnten die Restaurants wieder ihre Pforten öffnen, allerdings auf eingeschränktem Niveau. Auch so seien viele Kunden trotz der Wiedereröffnung immer noch zurückhaltend. Entsprechend rechne der Analyst in diesem Jahr mit einem äußerst gedämpften Geschäft im Großhandel. Positiv werte er an den ausgewiesenen Zahlen zum ersten Quartal, dass die leichte Ergebnissteigerung trotz planmäßiger Kosten von rund 1 Mio. Euro im Segment Retail erreicht worden sei.Zudem sei Hawesko finanziell unverändert solide aufgestellt. Nichtsdestotrotz habe sich das Unternehmen ein zusätzliches Finanzpolster zugelegt. Die zuvor bestehende Kreditlinie sei nun von 65 auf 85 Mio. Euro ausgeweitet worden. Angesichts der guten Finanzausstattung habe die Gesellschaft auch die geplante Dividendenausschüttung von 1,30 Euro je Aktie bekräftigt. Damit biete der Anteilsschein des Weinspezialisten aktuell eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent.In Verbindung mit der attraktiven Dividendenrendite bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, die Hawesko-Aktie zu kaufen, sowie auch sein Kursziel von 45 Euro. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link