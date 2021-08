Auf Überraschungen vorbereitet sein

Beispielrechnung

Nimmt man an, der Kaufpreis für eine Immobilie beträgt 350.000 €. Dazu kommen Erwerbsnebenkosten wie die Maklergebühr, die Grunderwerbsteuer sowie Notar-, Grundbuch und Finanzierungsnebenkosten von etwa 10 %. Die Erwerbsnebenkosten sind in den letzten Jahren vor allem durch die Anhebung der Grunderwerbssteuer in vielen Gemeinden erheblich gestiegen. Es entstehen also rund 385.000 € Gesamtinvestitionskosten.



Wird weiter angenommen, der Hauskäufer hat 50.000 € angespart, die er als Eigenkapital einbringen kann und erbringt noch 20.000 € Eigenleistungen etwa für Maler- oder Bodenbelagsarbeiten die ebenfalls als Eigenkapital angerechnet werden können. Es müssten also 315.000 € über ein Darlehen finanziert werden.



Nach den kreditmarkt eu Erfahrungen verlangen Banken heute, dass mindestens 20 % der Investitionssumme beziehungsweise des Verkehrswertes der Immobilie durch Eigenkapital gedeckt sind.



Der Beispielhaushalt soll über ein monatliches Einkommen von 4.000 € verfügen.



Vom Einkommen sollte maximal ein Drittel für die Finanzierung verwendet werden. Es könnte somit bei einem Zinssatz von 1,5 % p.a., fest für 10 Jahre, eine anfängliche Tilgung von 3 % vereinbart werden, was einer monatlichen Belastung von 1.200 € im Monat entsprechen würde. Angesichts der niedrigen Zinsen ist es sinnvoll, eine möglichst hohe Tilgung zu vereinbaren, jedoch sollte die Kreditrate ein Drittel des Einkommens nicht überschritten werden, wodurch sich der maximale Tilgungssatz von rund 3 % ergibt.



Somit würden also monatlich noch rund 2.800 € für Betriebskosten, Strom, Heizung, Internet, Telefon, Lebensmittel und andere laufende Kosten sowie für Unvorhergesehenes und zum Ansparen einer zusätzlichen finanziellen Vorsorge zur Verfügung stehen.



Möglichst Sondertilgung vereinbaren

Nach Ablauf von 10 Jahren würde in dem Finanzierungsbeispiel jedoch immer noch eine Restschuld von rund 213.000 € zu Buche stehen. Zu diesem Zeitpunkt würden die Konditionen mit der Bank dann neu verhandelt werden, was letztlich auch bedeuten könnte, dass dann ein höherer Zinssatz zu zahlen wäre. Empfehlenswert ist daher mit der Bank, Sondertilgungsmöglichkeiten zu vereinbaren, sodass beispielsweise ein Teil des Weihnachtsgeldes, Prämien oder sonstige zusätzliche Einnahmen zur Verringerung der Restschuld eingesetzt werden können. (04.08.2021/ac/a/m)









Viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden, vom eigenen Haus mit Garten oder von einer schönen Eigentumswohnung. Das Problem: Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren fast flächendeckend rasant gestiegen. In und um städtische Ballungszentren wie München, Frankfurt, Berlin oder Hamburg ist es für Normalverdiener besonders schwer, ein geeignetes Objekt zu einem erschwinglichen Preis zu finden.Selbst, wer schon eine ordentliche Summe an Eigenkapital angespart hat, muss sich daher fragen, ob das zur Finanzierung der Immobilie benötigte Darlehen möglicherweise nicht den finanziellen Rahmen sprengen könnte. Schließlich können im Leben auch unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die das Einkommen schmälern können, währenddessen der aufgenommene Kredit trotzdem weiter bedient werden muss.Bei der Frage nach der maximalen Kreditsumme, die für eine Hausfinanzierung aufgenommen werden kann, sind zum einen das Einkommen und zum anderen die laufenden Ausgaben die wesentlichen Faktoren. Wenn man einmal von exotischen Finanzierungen über ein Aktiendepot oder ähnliches absieht, muss vom Einkommen nach Abzug der monatlichen Kreditrate und sämtlicher laufenden Kosten noch genug zum Leben übrig bleiben.Der Finanzierungsplan für das Haus und den laufenden Haushalt darf also nicht zu eng gestrickt sein, sodass auch Unvorhergesehenes noch finanzierbar bleibt.