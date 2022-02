Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der eskalierende Ukraine-Konflikt und die verschärften westlichen Sanktionen bringen die Märkte in Aufruhr, so die Experten von XTB.EUR/USD habe am Montag tiefer eröffnet, wenige Pips über der 1,11er Marke. Das Niveau stimme mit dem am 28. Januar erreichten Jahrestief überein. Am vergangenen Donnerstag habe der langfristige Abwärtstrend trotz des starken Rückgangs nicht durch einen nachhaltigen tieferen Schlusskurs bestätigt werden können. Richtung Ende der Sitzung habe sich das Paar fangen und einen Teil der Verluste wieder ausgleichen können. Am Freitag sei die Erholung fortgesetzt worden, sodass die Woche bei 1,1265 mit einem Minus von rund 50 Pips beendet worden sei.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche am Montag, sich von den Anfangsverlusten, die kurzzeitig 5% betragen hätten, zu erholen. Im vorbörslichen Handel sei der Index zum zweiten Mal innerhalb von drei Handelstagen unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Die schnelle Gegenbewegung und der lange untere Schatten der heutigen Tageskerze würden auf das Ende der Korrektur hoffen lassen. Doch die bärische Struktur im Stundenchart deute darauf hin, dass Anleger tiefere Tiefs nicht ausschließen sollten. Die erste Aufgabe der Bullen sei das Schließen der heutigen Kurslücke. (28.02.2022/ac/a/m)