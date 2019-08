Linz (www.aktiencheck.de) - In weniger als zwölf Wochen soll das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Premierminister Boris Johnson möchte das Austrittsabkommen nachverhandeln. Gestern Abend habe er sich zuversichtlich gezeigt, dass die EU Flexibilität zeigen werde, wofür es noch viel Zeit gäbe. Die Vertreter der EU wollten jedoch nicht über einen neuen Vertrag verhandeln. Damit werde ein "harter Brexit" immer wahrscheinlicher. Banken würden ihre EU-Zentralen aus London auf den Kontinent verlagern, um auch in Zukunft mit dem Europäischen Pass ihre Dienstleistungen EU-weit anbieten zu können. EUR/GBP verharre in den letzten Tagen über 0,9200 wie zuletzt vor zwei Jahren. (09.08.2019/ac/a/m)



