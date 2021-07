Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Harmonic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Harmonic-Aktie:

7,10 EUR +0,71% (02.07.2021, 11:47)



NASDAQ-Aktienkurs Harmonic-Aktie:

8,31 USD -2,46% (01.07.2021, 22:00)



ISIN Harmonic-Aktie:

US4131601027



WKN Harmonic-Aktie:

895791



Ticker-Symbol Harmonic-Aktie:

HMC



NASDAQ-Ticker-Symbol Harmonic-Aktie:

HLIT



Kurzprofil Harmonic Inc.:



Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Ticker-Symbol: HLIT) entwickelt, produziert und vertreibt Video-Infrastrukturprodukte und Systemlösungen. Das Untwernehmen mit Sitz in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien hat zwei Segmente: Video- und Kabelkante. Harmonic bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt technische Unterstützung und professionelle Dienstleistungen. Das Segment Video vertreibt Videoverarbeitungs- und -produktionslösungen und -dienstleistungen an Rundfunk- und Medienunternehmen, Streaming-Medienunternehmen, Kabelbetreiber sowie Satelliten- und Telekommunikationsanbieter (Telco) und Pay-TV-Dienstleister (TV). Die Sparte Cable Edge verkauft Kabelrandlösungen und damit verbundene Dienstleistungen an Kabelnetzbetreiber auf der ganzen Welt. (02.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harmonic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Ticker-Symbol: HLIT) unter die Lupe.Das Streamen gehöre derzeit zu den beliebtesten Beschäftigungen von Menschen weltweit. Und so stünden die Streamingdienste und Medien immer mehr unter Druck, ihr Angebot auf dem neuesten Technikstand zu halten und ihren Kunden Streams in höchster Qualität mit geringer Latenz und möglichst hoher Bandbreite zu bieten. Abhilfe schaffe hier Harmonic.Genauer gesagt könnten mit den Lösungen das US-Unternehmens Video- und Audioinhalte generiert, verarbeitet und übermittelt werden. Dazu würden u.a. Cloud-Lösungen gehören, um hochauflösendes Streaming auf verschiedenen Endgeräten - wie Tablets, Handys oder TV - bereitstellen zu können, aber auch Videoverarbeitungs- und Encodierungssysteme, die diverse Videoformate in professionelle Live-Streams in Echtzeit umwandeln würdenEin weiteres wichtiges Standbein der US-Amerikaner sei der Bereich "Cable Access". Hierbei biete Harmonic Lösungen zur Bereitstellung des Breitbandzugangs für Netzbetreiber. Das Unternehmen zähle mittlerweile solch namhafte Adressen wie Fox, CNN, Sky, Vodafone oder die Deutsche Telekom zu seinen Kunden.Harmonic solle in diesem Jahr laut Analystenkonsens beim Umsatz um rund 23% auf 465 Mio. USD zulegen und wieder schwarze Zahlen schreiben. Der Nettogewinn solle bei knapp 20 Mio. USD liegen.Die Bruttomarge habe bei ordentlichen 50% gelegen. Allerdings habe das Unternehmen im Q1 noch einen operativen Verlust von 3,8 Mio. USD erwirtschaftet. Positiv sei der deutliche Anstieg der Cashreserven um 29 Mio. USD auf insgesamt 101 Mio. USD gewesen.Die Harmonic-Aktie habe die meisten ihrer Verluste aus der Tech-Korrektur im Mai wettgemacht und befinde sich auf dem Weg, das Jahreshoch wieder ins Visier zu nehmen. Zudem sei das Papier mit einem 22er-KGV von 20 und einem 22er-KUV von 1,7 nicht teuer. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)