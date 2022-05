Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (19.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Traditionsunternehmens Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) unter die Lupe.Harley-Davidson habe jüngst durchwachsene Zahlen vorgelegt. Während der Umsatz über den Erwartungen gelegen habe, habe der Gewinn die Schätzungen verfehlt. Zuletzt sei die Aktie meist auf den Verliererlisten gestanden. Am heutigen Donnerstag verliere das Papier des US-Motorradherstellers überproportional zum Gesamtmarkt. Grund seien Produktionsprobleme.Konkret werde Harley Davidson alle Fahrzeugmontagen und -auslieferungen für einen Zeitraum von zwei Wochen aussetzen, heiße es. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme seitens Harley Davidson, da ein Bauteil eines Drittlieferanten möglicherweise nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. Auf das Tagesgeschäft der Elektrofahrzeugsparte LiveWire habe die Maßnahme hingegen keine Auswirkung.Die aktuellen Produktionsprobleme würden den Kurs von Harley-Davidson im US-Handel um rund 8% einbrechen lassen. Aufgrund dieser Unsicherheiten und des düsteren Chartbilds sollten Anleger die weitere Entwicklung besser von der Seitenlinie aus beobachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie: