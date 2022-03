Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (10.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Container-Reederei Hapag-Lloyd rechne 2022 mit keiner wesentlichen Entspannung in den Lieferketten und halte eine weitere Gewinnsteigerung für denkbar. Erst in der zweiten Jahreshälfte sollte sich die angespannte Lage in den globalen Lieferketten verbessern und eine Normalisierung der Ergebnisse einleiten, habe das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt. Angesichts der andauernden Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sei die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwarte das Hapag-Lloyd-Management in diesem Jahr in einer Bandbreite von 8,9 bis 10,7 Milliarden Euro. Damit könnte das Ergebnis sowohl unter als auch über dem Vorjahreswert von 9,4 Milliarden Euro liegen.Im vergangenen Jahr habe das Hamburger Unternehmen dank einer starken Nachfrage und kräftig gestiegener Transportpreise deutlich mehr als 2020 verdient. Der Konzerngewinn habe sich nahezu auf rund 9,1 Milliarden Euro verzehnfacht. Wie bereits bekannt, wolle das Management eine Dividende von 35 Euro je Aktie vorschlagen. Das sei zehnmal so viel, wie ein Jahr zuvor.Zudem habe Hapag-Lloyd heute bekannt gegeben, dass man mit der deutschen Reederei Deutsche Afrika-Linien (DAL) einen Rahmenvertrag unterzeichnet habe, nach dem Hapag-Lloyd das Container-Liniengeschäft der DAL übernehmen werde.Die Aktie von Hapag-Lloyd habe in den vergangenen Monaten zu den besten deutschen Werten gehört. Auch am heutigen Donnerstag könne sie wieder zulegen. Am Vormittag gehe es auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent nach oben auf 268,40 Euro. Nächste Zielmarke sei das Januarhoch bei 295,00 Euro.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 190,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)