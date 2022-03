Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Ernst Russ befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

360,60 EUR +4,70% (28.03.2022, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

363,40 EUR +6,13% (28.03.2022, 15:55)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (28.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Aktien aus dem Bereich Containerschifffahrt seien zum Wochenstart wieder gefragt. Hintergrund: Shanghai, die Millionenstadt mit dem weltweit verkehrsreichsten Container-Hafen, habe einen Corona-Lockdown angekündigt. Die Papiere von Hapag Lloyd und Ernst Russ würden in diesem Umfeld neue Rekorde markieren. Eine Bestandsaufnahme.Laut Analyst Alex Irving von Bernstein Research sei die Millionenstadt mit dem weltweit verkehrsreichsten Container-Hafen der denkbar sensibelste Ort für die globalen Lieferketten. Wie der Experte betont habe, rücke eine Normalisierung der Situation damit in diesem Jahr wieder in die Ferne. Er rechne mit steigenden Frachtraten.Einschränkungen der Lieferketten in der Pandemie und knappe Fracht-Kapazitäten würden seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für die Seefracht gelten.Containerreedereien wie Hapag-Lloyd würden zu den finanziellen Gewinnern der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten gehören, die wiederum für einen überproportionalen Anstieg der durchschnittlichen Frachtraten gesorgt hätten. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten zu den besten deutschen Werten gezählt und markiere heute ein neues Rekordhoch. Anleger lassen Gewinne vorerst laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Hintergrund: Das im Jahr 2007 gebaute Containerschiff MS Music solle noch im laufenden Jahr verkauft werden. Das führe bei Ernst Russ am Ende zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag von rund 12,3 Millionen Euro. Für das Schiff seien ab dem Verkaufszeitpunkt für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 4,6 Millionen Euro und ein EBIT-Beitrag von rund 2,5 Millionen Euro prognostiziert gewesen. Damit könne der Vorstand seine bisherige Prognose vom 17. März dahingehend anheben, dass für das Gesamtjahr 2022 nunmehr von einem EBIT zwischen 72 und 77 Millionen Euro (bisher: 62 und 67 Millionen Euro) ausgegangen werde. Die Erwartungen hinsichtlich aller übrigen, prognostizierten Kennzahlen hätten sich nicht verändert. Ernst Russ peile also weiter Erlöse zwischen 160 und 170 Millionen Euro an.Die Aktie von Ernst Russ markiere nach der erneuten Prognoseerhöhung ein neues Rekordhoch. Auch hier lassen Anleger vorerst die Gewinne laufen, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot schon seit September 2021 auf steigende Kurse und liege mit der Position knapp 100% im Plus. (Analyse vom 28.03.2022)Mit Material von dpa-AFX