Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Angesichts der immensen Nachfrage nach weltweiten Seegütertransporten stocke die Reederei Hapag-Lloyd ihre Flotte um weitere sechs Großcontainerschiffe auf. Die Schiffe mit einer Kapazität von jeweils mehr als 23.500 Standardcontainern (TEU) sollten ab 2024 ausgeliefert werden und mit Flüssigerdgas (LNG) oder konventionellem Treibstoff betrieben werden können. Das habe die Hapag-Lloyd AG am Dienstag in Hamburg bekannt gegeben.Das Finanzierungsvolumen werde mit bis zu 852 Mio. US-Dollar angegeben. Bereits im Dezember habe die Containerlinienreederei sechs Schiffe dieser Größenklasse bestellt. Alle Schiffe würden von der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Südkorea gebaut."Mit diesen Neubestellungen wollen wir einen weiteren Schritt gehen, unsere Flotte zu modernisieren - sowohl bezüglich der Schiffsgröße, als auch in puncto Nachhaltigkeit", habe Hapag-Lloyd-Vorstandschef Rolf Habben Jansen gesagt. "Zugleich möchten wir dadurch der anhaltend hohen Nachfrage nachkommen und unsere Stückkosten senken." Hapag-Lloyd gehöte mit einer Flotte von 241 Schiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Mio. TEU zu den weltweit wichtigsten Linienreedereien in der Containerschifffahrt.DER AKTIONÄR habe die Hapag-Lloyd-Aktie in den vergangenen Monaten des Öfteren zum Kauf empfohlen. Der Titel steige und steige. Am Dienstag habe die Aktie bei 195,00 Euro ein neues Rekordhoch erklommen.Anleger lassen die Gewinne bei der Hapag-Lloyd-Aktie laufen, ziehen den Stopp zur Absicherung aber auf 144 Euro nach, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)