Börsenplätze HanseYachts-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:

4,38 EUR +11,17% (03.06.2020, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:

4,30 EUR +5,91% (03.06.2020, 14:38)



ISIN HanseYachts-Aktie:

DE000A0KF6M8



WKN HanseYachts-Aktie:

A0KF6M



Ticker-Symbol HanseYachts-Aktie:

H9Y



Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Segelyachten und Motoryachten und betreibt unter dem Dachnamen "HanseGroup" die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten - Made in Germany - hergestellt und in über 100 Länder exportiert. Mehr Informationen zu den Yachten der HanseGroup finden Sie auf den jeweiligen Markenseiten. (03.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, raten die Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) weiterhin zu kaufen.Am Freitag habe das Unternehmen die 9M-Zahlen berichtet. Der Konzernumsatz habe 82,2 Mio. Euro erreicht, nachdem im Vorjahr noch 94,7 Mio. Euro erzielt worden seien. Der Umsatz in Q3 sei hierbei 33,0 Mio. Euro gewesen, nach 40,0 Mio. Euro im Vorjahr. Hierbei hätten sich seit Anfang März die Verwerfungen durch die Covid-19 Pandemie gezeigt. Der Auftragsbestand habe sich um 28% auf 81,7 Mio. Euro erhöht. Hintergrund sei allen voran die Bestandssteigerung durch die Übernahme von Privilège.Das EBITDA nach 9M habe bei -2,0 Mio. Euro gelegen (9M 18/19: +3,8 Mio. Euro), wobei im dritten Quartal ein positives EBITDA in Höhe von 1,5 Mio. Euro habe erzielt werden können (Q3 18/19: +2,5 Mio. Euro). Insgesamt habe das Nettoergebnis bei -7,5 Mio. Euro gelegen (9M 18/19: -1,7 Mio. Euro). Die Anlaufverluste der erstmalig konsolidierten Privilège hätten nach 9M 3,3 Mio. Euro betragen.Aufgrund der Auswirkungen durch Covid-19 (u.a. Absagen von Messen) habe der Vorstand die bisherige Guidance gestrichen. Bezogen auf das Nettoergebnis erwarte das Unternehmen jedoch für dieses Jahr nun einen Jahresfehlbetrag (bisher leicht positiv). Die Analysten hätten ihre Schätzungen für Q4e entsprechend der aktuellen Situation angepasst und würden nun einen Konzernumsatz von 135,2 Mio. Euro prognostizieren, was für Q4 einem Umsatz von 53 Mio. Euro (-15% YoY) entspreche. Das EBITDA werde nun bei 2,1 Mio. Euro erwartet, mit einem negativen EBIT von -4,5 Mio. Euro. Das Nettoergebnis würden sie bei -5,4 Mio. Euro sehen.Die Visibilität für das zweite Kalenderhalbjahr sei weiterhin gering und somit auch der Ausblick schwierig. Die Analysten hätten aus konservativen Gründen ihre Umsatz-Schätzungen für 2020/2021e um 8% auf 155 Mio. Euro gesenkt, bei einem EBITDA von 10,4 Mio. Euro.Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die HanseYachts-Aktie. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.