Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

116,00 EUR -0,09% (10.08.2018, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

115,90 EUR +0,09% (10.08.2018, 09:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (10.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Kaufsignal aktiviert - AktienanalyseModerate Schadensereignisse haben der Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) im zweiten Quartal einen höheren Gewinn beschert, als vor erwartet worden war, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie reagiere sogleich mit einem Kursaufschlag von drei Prozent zum gestrigen Schlussstand. Noch sei aber Luft nach oben.Hannover Rück habe im ersten Halbjahr 2018 Bruttoprämieneinnahmen von 9,985 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,997 Mrd.) und einen EBIT von 907,3 Mio. Euro erzielt. Das Konzernergebnis belaufe sich auf 555,3 Mio. Euro und liege nur leicht über dem aus dem Vorjahr von 535 Mio. Euro. Zugleich habe der Konzern die Ausschüttungsquote für die Dividende um 35 bis 45 Prozent erhöht. Ungünstige Wechselkurseffekte hätten sich dämpfend auf das Wachstum ausgewirkt. Die Schaden-Kosten-Quote habe sich auf 95,6 von 97,4 Prozent verbessert. Die Kennziffer setze Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeite eine Versicherung. Die Hannover Rück peile für das laufende Jahr weiterhin einen Nettogewinn von über 1 Mrd. Euro an. Nach der ersten Jahreshälfte habe Hannover Rück mit 555 Mio. Euro bereits mehr als die Hälfte davon erreicht. Allerdings rechne der Konzern im zweiten Halbjahr mit Belastungen im US-Mortalitätsgeschäft.Technisch könne die Aktie der Hannover Rück durchaus überzeugen, in diesem Jahr habe das Wertpapier bereits ein vorläufiges Hoch bei 122,20 Euro markiert. Im Mai sei der Wert jedoch auf 105,20 Euro und somit unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 wieder abwärts gekracht. Allerdings habe nur wenig später eine deutliche Erholungsbewegung eingeleitet werden können, die zunächst an die grobe Hürde von 115,40 Euro herangereicht habe. Interessanterweise sei zwischen Mai und Anfang August eine inverse SKS-Formation zu erkennen, die mit dem heutigen Kursschub von zeitweise über drei Prozent aktiviert werden könnte. Das dürfte nun weitere Kapitalzuflüsse nach sich ziehen und sei für ein kurzfristiges Long-Investment sehr attraktiv.Das bärische Gegenszenario sehe hingegen einen nachhaltigen Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 111,66 Euro vor, wodurch Rücksetzer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt von 109,77 Euro einsetzen sollten. Aber erst darunter sollte die Aktie der Hannover Rück in schweres Fahrwasser geraten und Abgaben auf die Jahrestiefs von 105,20 Euro erfahren. In diesem Fall wäre aber auch die in Monate langer Arbeit aufgebaute inverse SKS-Formation hinfällig, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link