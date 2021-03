Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (18.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Es geht in die richtige Richtung - AktienanalyseDie Aktionäre der Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) müssen sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr mit einer niedrigeren Dividende zufrieden geben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar wolle das Unternehmen die die Basisdividende von 4,00 auf 4,50 Euro je Aktie anheben. Eine Sonderdividende solle es aber nicht geben. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer wolle das Kapital angesichts steigender Preise für Rückversicherungsschutz diesmal lieber in den Ausbau seines Geschäfts stecken. Für 2019 habe die Hannover Rück noch eine Gesamtdividende von 5,50 Euro springen lassen. Von Enttäuschung sei an der Börse dennoch keine Spur.Mut würden Anlegern vor allem die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf machen. Zwar sei das Kapitel Corona für die Hannoveraner noch nicht zu Ende. Doch die Schadenbelastung sollte im neuen Jahr geringer ausfallen als 2020, so das Management. Zudem habe die Hannover Rück bei der wichtigen Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum Jahreswechsel im Schnitt 5,5 Prozent höhere Preise durchsetzen können - für die weiteren Erneuerungsrunden in diesem Jahr erwarte das Unternehmen ein ähnlich positives Umfeld. Das Unternehmen gehe daher davon aus, den Überschuss nach dem Rückgang um 31 Prozent auf 883 Mio. Euro im vergangenen Jahr wieder auf 1,15 bis 1,25 Mrd. Euro steigern zu können.Fundamental gehe es also in die richtige Richtung. Und auch die Charttechnik sei konstruktiv. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten bei rund 130 Euro einen tragfähigen Doppelboden ausgebildet, der sie bis in den Bereich von 165 Euro führen könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2021)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: