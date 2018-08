Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (24.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Der Hannoveraner Konzern habe die Nachfolge des bisherigen Konzernchefs Ulrich Wallin geräuschlos geregelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hannover Rück gewinne mit dem Swiss-Re-Vorstand Jean-Jacques Henchoz einen erfahrenen Manager, der als Externer neue Impulse liefern könne.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 120 Euro bekräftigt. (Analyse vom 24.08.2018)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: