Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (24.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück im Aufwärtstrend - ChartanalyseFür ihre ganz großen und vor allen Dingen dynamischen Trends war die Hannover-Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter Anlegern nicht bekannt - zumindest nicht über die vergangenen Monate, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Vielmehr hätten sich kurzfristige Kauf- und Verkaufswellen die Klinke in die Hand gegeben, wobei sich aktuell letzteres zeige. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung habe die Aktie das Ausbruchsniveau um 112,50 EUR erfolgreich getestet, während man aktuell mit dem Widerstandsbereich um 116,60 EUR hadere.AusblickFür weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 119 und 120 EUR müsste der Widerstandsbereich bei 116,60 EUR nachhaltig überwunden werden. Im Zusammenhang mit dem laufenden Aufwärtstrend sei dies durchaus möglich. An diesen Zielen könnte auch dann noch festgehalten werden, sollte es kurzfristig zu einem Stundenschluss unterhalb von 115 EUR kommen. In diesem Fall sei jedoch mit einem Umweg über einen neuerlichen Test der Unterstützung bei 112,50 EUR zu rechnen. Sofern es den Käufern jedoch auch dort nicht gelinge, Druck auszuüben, trübe sich das Chartbild ein. Abgaben zum mittelfristigen Unterstützung bei 106 EUR wären möglich. (Analyse vom 24.08.2018)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: