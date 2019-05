London (www.aktiencheck.de) - Vor dem vergangenen Sonntag haben aufeinander folgende Gesprächsrunden die Erwartungen an eine Teilvereinbarung über Zölle in Phase 1 des Handelsabkommens geweckt, kommentiert Wengchang Ma, Co-Portfoliomanagerin der Investec All China Strategy bei Investec Asset Management, die aktuellen Ereignisse der Verhandlungen zwischen China und den USA im Handelstreit.



Dies sei vom Markt weithin erwartet worden und sei neben der Umsetzung der fiskalischen und monetären Impulse Chinas einer der wichtigsten Katalysatoren für die starke Erholung der chinesischen Risikoaktiva gewesen. Die plötzliche Ankündigung von Trump, die Zölle von 10% auf 25% zu erhöhen, habe die Märkte am Dienstag überrascht. Obwohl dies möglicherweise eine Verhandlungstaktik im Vorfeld des geplanten Besuchs der chinesischen Verhandlungsführer in den USA Ende dieser Woche sei, von dem viele geglaubt hätten, dass dieser die letzte Runde vor einer ersten Einigung sein könnte, habe eine solche Wendung die Unsicherheit über den Zeitplan und das Ergebnis einer Vereinbarung erhöht.



Alle Augen seien nun auf die Entwicklung des nächsten Schrittes gerichtet, da der Markt als erste Reaktion eine Flucht aus dem Risiko gezeigt habe. Eine Pause bei der Ankündigung neuer Zollerhöhungen wäre eine positive Entwicklung. Die Unterzeichnung eines Abkommens in Phase 2, das die heikleren Fragen - geistiges Eigentum, Industriesubventionen, gegenseitige Zugangsrechte ausländischer Unternehmen in Bereichen wie Cloud Computing - umfasse, dürfte nicht so schnell gelöst werden. Auch Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Handelsversprechen würden derzeit ausgearbeitet. Die Experten würden glauben, dass eine Neukalibrierung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern ein länger andauernder Prozess sein werde. (08.05.2019/ac/a/m)





