Die Ökonomen scheinen überdies die Fähigkeit der Unternehmen unterschätzt zu haben, sich an die bisher begrenzten Störungen der Lieferketten anzupassen, so die Experten von Franklin Templeton. Und nochmals, der freie Handel sei niemals wirklich frei gewesen. Wie oben beschrieben, würden viele Länder beträchtliche Zölle erheben. Und im vergangenen Jahrzehnt sei es bereits zu einer schleichenden Zunahme des Protektionismus in Form von Lokalisierungsanforderungen in Schwellenländern und sonstigen zollfremden Hürden gekommen. Viele Unternehmen hätten bereits gelernt, sich anzupassen.



Drittens und vor allem sei die Elastizität bzw. Sensitivität des weltweiten Wachstums gegenüber Veränderungen im Welthandel in den letzten zehn Jahren drastisch zurückgegangen. In den 15 Jahren vor der globalen Finanzkrise sei der Welthandel doppelt so schnell gewachsen wie das globale BIP. In den letzten zehn Jahren sei das Wachstumstempo beim Welthandel um ein Fünftel niedriger als beim globalen BIP gewesen. Doch die Weltwirtschaft habe im Durchschnitt mit dem gleichen Tempo wie in Boom-Phasen des Welthandels expandiert.



Dies bedeute eine wichtige strukturelle, durch drei Hauptfaktoren bedingte Veränderung.



Erstens habe das starke Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern eine aufstrebende Mittelschicht geschaffen, deren Anteil am weltweiten Konsum allmählich immer mehr gewachsen sei. Ein größerer Anteil an Gütern und Dienstleistungen, die in China, Indien und anderen großen Schwellenländern erzeugt würden, werde nun im Land verbraucht und nicht exportiert. Das McKinsey Global Institute stelle fest, dass der Anteil der Schwellenländer am weltweiten Konsum in den letzten zehn Jahren um rund 50% gestiegen sei, und es prognostiziere, dass die Schwellenländer 2025 fast zwei Drittel der weltweit hergestellten Güter verbrauchen würden. China exportiere mittlerweile lediglich 9% seiner Produktion, ein Anteil, der sich seit 2007 von 17% nahezu halbiert habe.



Zweitens hätten mehrere Schwellenländer mittlerweile stärkere inländische Lieferketten aufgebaut, um die Effizienz zu verbessern und rascher am Markt zu sein. So nenne der Bericht des McKinsey Global Institute in einer Fußnote, dass die asiatischen Schwellenländer mittlerweile nur knapp über 8% der für ihre Produktion benötigten Vorleistungsgüter importieren würden, gegenüber noch 15% im Vorjahr 2017. Dies habe die Bedeutung des intraregionalen Handels erhöht. Und zusammen mit dem höheren Konsum in den Schwellenländern habe dies den so genannten Süd-Süd-Handel (Anteil am Handel zwischen den Schwellenländern) im vergangenen Jahrzehnt um fast 40% gesteigert.



Drittens hätten neue fortschrittliche Fertigungstechnologien vom 3D-Druck bis hin zu Produktivitätslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz die Bedeutung niedrigerer Lohnkosten deutlich verringert und die Industrieländer zur Rückholung der Produktion veranlasst, um die bessere Infrastruktur, besser ausgebildete Arbeitskräfte und im Falle der USA sinkende Energiekosten zu nutzen. Ähnliche technologische Innovationen hätten auch die Rolle des Handels bei Dienstleistungen vergrößert - einschließlich digitaler Dienstleistungen und immaterieller Güter wie geistiges Eigentum - und dieser Handel wachse viel schneller als der Handel mit Gütern.



Diese Veränderungen dürften sich in den kommenden Jahren fortsetzen, denn der Lebensstandard in den Schwellenländern werde steigen und die Technologie werde sich weiterentwickeln. Der Welthandel spiele nach wie vor eine wesentliche Rolle, doch das aktuelle moderate Wachstumstempo des Welthandels entspreche dem robusten weltweiten BIP-Wachstum.



Anders ausgedrückt, die Zollkriege, die für so viel Aufsehen sorgen würden, würden sich auf traditionelle Industriesektoren konzentrieren, während sich der Handel weiter auf die neuen Wirtschaftssektoren verlagere. Dies könnte die weiterhin begrenzten Auswirkungen lokaler Handelskonflikte erklären. In seinem WEO-Bericht von Oktober habe der IWF ein Szenario simuliert, bei dem der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliere, die USA Zölle von 25% auf alle importierten Autos und Teile verhängen würden und es zu einer entsprechenden Vergeltung komme, das Vertrauen der Unternehmen getroffen werde und die finanzielle Verfassung der Unternehmen aufgrund der Belastung ihrer Margen schlechter werde.



Und das Ergebnis? Das Niveau des weltweiten BIP wäre nach fünf Jahren um 0,4% niedriger. Dies bedeute noch geringere Folgen für die Wachstumsraten des BIP. Auch wenn ein um 0,4% niedrigeres BIP-Niveau nicht unerheblich sei, sei es dennoch nicht dramatisch.



In seinem gerade veröffentlichten April-WEO habe der IWF eine neue Analyse vorgelegt, die die Auswirkungen eines Zolls von 25% auf den gesamten Handel zwischen den USA und China simuliere, dies jedoch ohne die Nebenwirkungen der Unsicherheit bei den Investitionen. Er nutze eine Reihe verschiedener ökonometrischer Modelle, darunter auch ein für die Oktober-Simulationen verwendetes Modell. Da dies für eine neue Welle schlechter Schlagzeilen in den Medien gesorgt habe, möchte Sonal Desai, CIO von Franklin Templeton Fixed Income, zweierlei anmerken:



1. Die Ergebnisse der neuen und der Oktober-Simulation seien weitgehend gleich, sie würden jedoch viel drastischer dargestellt. Dort heiße es, dass "die jährlichen Verluste beim realen BIP von -0,3% bis -0,6% für die USA und von -0,5% bis -1,5% für China reichen". Wie zu erwarten gewesen sei, habe dies sogar das "Wall Street Journal" zu der Meldung veranlasst, dass das chinesische BIP um 0,5% bis 1,5% sinken werde. Doch dies sei nicht die Aussage der Simulation. Das chinesische BIP würde nicht sinken. Es würde weiter wachsen, doch mit geringerem Tempo.



2. Überdies sei ein Zoll in Höhe von 25% auf den gesamten Handel zwischen den USA und China eine Worst-Case-Annahme, die äußerst unrealistisch sei und daher als Orientierung für die Erwartungen der Unternehmen und Märkte wenig hilfreich erscheine. Falls die USA und China auf den gesamten bilateralen Handel wirklich einen allgemeinen Zoll von 25% verhängen würden, hätte dies zweifelsohne erhebliche Folgen für die beiden Volkswirtschaften. Doch dies erinnert mich an Philip II. von Makedonien, der dem alten Sparta drohte "Wenn ich meine Armee auf dein Land bringe ", worauf die Spartaner lakonisch nur "Wenn" antworteten, so Sonal Desai weiter.



Für die Anleger bringe dies zwei wichtige Schlussfolgerungen.



Erstens dürfte das weltweite Wachstum positiv überraschen, denn die Ängste um den Handel seien nach wie vor übertrieben. Dies wiederum werde die Renditen im Vergleich zu den Markterwartungen nach oben treiben, obwohl die Märkte die Zinsschritte der US-Notenbank immer wieder einpreisen müssten.



Zweitens spiele sich die echte Action auf Mikro-Ebene ab: Zielgerichtete Sanktionen würden vereinzelte Bereiche der Privatwirtschaft treffen, u.a. durch Handelsumlenkung. Noch wichtiger sei, dass die Entwicklungen beim Schutz des geistigen Eigentums und die damit verbundenen Sicherheitsprobleme (man denke an den Fall Huawei) Produktivität und Trends bei der relativen Wettbewerbsfähigkeit sowohl in Bezug auf Unternehmen als auch Länder in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen würden. Wir werden hierauf verstärkt achten müssen, wenn wir unser Engagement in Ländern, Sektoren und einzelnen Unternehmen abstimmen, so die Experten von Franklin Templeton. Alles in allem sei fundamentales Bottom-up-Research in Kombination mit aktivem Portfolio-Management nie so wichtig gewesen wie heute. (Ausgabe vom 10.04.2019) (17.04.2019/ac/a/m)







