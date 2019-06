Hannover (www.aktiencheck.de) - Über den Kapitalmärkten hängt das Damoklesschwert zunehmender Handelskonflikte und internationaler Verwerfungen, bei denen die beiden größten Volkswirtschaften der Erde die entscheidende Rolle spielen, so die Analysten der NORD LB.Recht unbeeindruckt von den Geschehnissen zwischen Washington und Peking sollten die amerikanischen Beschäftigungszahlen ausfallen mit einem soliden Jobaufbau von etwa 180.000 sowie einer anhaltend niedrigen Arbeitslosenquote von 3,6%. Ansonsten würden sich einige US-Notenbanker im Verlauf der Woche zu Wort melden. Interessante Einschätzungen könne auch der Konjunkturbericht (Beige Book) der regionalen Notenbanken der USA am Mittwochabend liefern.In Deutschland werde auf die Zahlen zur den Auftragseingängen am Donnerstag und zu der Industrieproduktion am Freitag zu schauen sein. Zinsentscheidungen stünden von der Reserve Bank of Australia am Dienstag und von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag an. Die RBA werde wahrscheinlich die Leitzinsen senken - die EZB mit Sicherheit nicht. (03.06.2019/ac/a/m)