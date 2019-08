Paris (www.aktiencheck.de) - Doktor Faust dürfte sich wieder mal bestätigt sehen: Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sei der Goldpreis damit auf dem Weg in neue Sphären, wie ein Rohstoffexperte jüngst geschrieben habe? Die Bäume würden wohl nicht in den Himmel wachsen, möchte man antworten. Wenngleich die Rahmenbedingungen die Hoffnung auf einen weiteren Kursanstieg unterstützen würden, würden Anleger gut daran tun, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Die konjunkturellen Indikatoren würden ohne Zweifel auf eine weitere Eintrübung der Weltkonjunktur hindeuten. Von einer regelrechten globalen Rezession, die am Horizont lauere, würden bislang allerdings nur einige wenige Ökonomen reden. Unterm Strich hätten jedoch die amerikanische Notenbank FED und mit ihr andere Zentralbanken wegen der sich abzeichnenden Wachstumsschwäche genügend Argumente für weitere Zinssenkungen. Da Gold keine Zinsen bringe, werde das Edelmetall bei weiter fallenden Anleiherenditen für Anleger immer attraktiver. Interesse würden im Übrigen auch einige Zentralbanken selbst zeigen. Sie hätten im ersten Halbjahr ihre Goldbestände um rund 374,1 Tonnen erhöht. Ein Trend, der sich fortsetzen könnte und ein weiteres Argument für einen steigenden Goldpreis sei.Die große Unbekannte in diesem Szenario laute jedoch: Donald Trump. Es stelle sich die Frage, wie weit er sein Blatt nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den Europäern ausreizen werde, bevor endlich wieder Klarheit hinsichtlich angedrohter weiterer Zölle und Handelsbeschränkungen bestehe. Trotz seiner Drohgebärden sollte man davon ausgehen, dass er die USA und damit auch die Welt nicht in eine Rezession abgleiten lassen wolle. Nächstes Jahr stehe in den USA die Wahl des Präsidenten an, mit einer mauen Konjunktur werde er die Wahl kaum gewinnen können. Insofern sei früher oder später mit einem Einlenken zu rechnen. (09.08.2019/ac/a/m)