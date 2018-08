Linz (www.aktiencheck.de) - Die zweitägigen Verhandlungen zwischen den USA und China brachten gestern keinen Durchbruch im eskalierenden Handelskonflikt und enttäuschten die Märkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gleichzeitig seien (unabhängig von den Handelsgesprächen) auf beiden Seiten Strafzölle auf Waren im Wert von 16 Mrd. USD in Kraft getreten. Der Handelsstreit wirke sich negativ auf die chinesische Währung aus, die Zentralbank (PBoC) versuche mittels täglicher Referenzkurse den Renminbi zu stabilisieren. (24.08.2018/ac/a/m)



