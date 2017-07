XETRA-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,099 EUR -0,50% (26.07.2017, 14:53)



Tradegate-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,084 EUR -0,16% (26.07.2017, 15:15)



ISIN Hamborner REIT-Aktie:

DE0006013006



WKN Hamborner REIT-Aktie:

601300



Ticker-Symbol Hamborner REIT-Aktie:

HAB



Kurzprofil Hamborner REIT AG:



Die Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die Hamborner REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. (26.07.2017/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP baut Shortposition in Hamborner REIT-Aktien leicht ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ein Stück weit verringert.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 24.07.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,49% der Aktien der Hamborner REIT AG abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Hamborner REIT AG:0,47% BlackRock Investment Management (UK) Limited (24.11.2015)0,20% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (11.09.2015)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von 1,16% der Aktien der Hamborner REIT AG.Börsenplätze Hamborner REIT-Aktie: