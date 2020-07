Anfang Juni hätten die Märkte eine V-förmige Erholung nach der pandemiebedingten Rezession eingepreist. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management würden allerdings von einer zögerlichen Erholung ausgehen, die mehrmals ins Stocken geraten könnte. Die extrem niedrigen Zinsen würden hilfreich sein, doch Arbeitslosigkeit und der Schuldenabbau bei Unternehmen könnten das Wachstum bremsen.



Das Ausmaß kurzfristiger Unsicherheit sowie die Möglichkeit eines Anstiegs politischer Risiken im Vorfeld der Wahlen in den USA könnten zudem weitere Marktvolatilität auslösen.



Der Ausblick für einzelne Marktsektoren hänge vom Verlauf der Pandemie ab. Eine Stilrotation in zyklische und von der Krise besonders schwer betroffene Sektoren sei nur dann wahrscheinlich, wenn eine vollständige und nachhaltige Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivität gelinge. Ohne medizinische Lösung sei das jedoch nur schwer vorstellbar. Gegenwärtig sei es deshalb aus Sicht der Experten von J.P. Morgan Asset Management am sinnvollsten, flexibel zu bleiben, den Schwerpunkt auf Qualität zu legen und ESG-Risiken im Auge zu behalten.



Das Erzielen ordentlicher Erträge mit geringen Risiken werde für ertragsorientierte Anleger immer schwieriger. Zumindest partiell lasse sich das Eingehen zusätzlicher Risiken durch die Nutzung einer breiteren Palette von Anlageklassen zum Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios abfedern. Investitionen in weniger liquiden Marktsegmenten wie Immobilien und Infrastruktur könnten helfen.



Es werde immer unwahrscheinlicher, dass Staatsanleihen aus Industrieländern ihre übliche Rolle weiter übernehmen könnten, Erträge zu liefern und in Phasen von Marktturbulenzen Portfolios zu schützen. Anleger müssten zunehmend von der üblichen Portfolioaufteilung Abschied nehmen und sich stärker mit alternativen Anlagen und flexiblen festverzinslichen Strategien befassen. (06.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wer hätte voraussehen können, dass die Wirtschaftssysteme rund um den Globus im ersten Halbjahr 2020 durch eine globale Pandemie weitgehend zum Stillstand kommen würden und sich die Märkte so schnell wieder erholen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Im Halbjahres-Investment-Ausblick für 2020 von J.P. Morgan Asset Management würden Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA, und Tilmann Galler, globaler Kapitalmarktstratege, eine Einschätzung der Situation an den Kapitalmärkten bis Ende des Jahres geben. Demnach sei die politische Reaktion zwar sehr lobenswert gewesen, die beiden Experten seien jedoch der Meinung, dass die Erwartung des Marktes an die Erholung, wie sie sich im Juni gezeigt habe, zu optimistisch sei. Dabei würden sie nicht davon ausgehen, dass die Menschen ihr Verhalten dauerhaft ändern würden - denn Menschen seien nach wie vor soziale Wesen. Die Rückkehr zur Normalität dürfte nur etwas länger dauern.Eine kurze Zusammenfassung des Halbjahres-Investment-Ausblicks von J.P. Morgan Asset Management: