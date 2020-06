Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



28,29 EUR +0,78% (22.06.2020, 09:46)



31,25 USD +0,77% (19.06.2020)



US4052171000



908170



HF1



HAIN



Hain Celestial Group Inc. (ISIN: US4052171000, WKN: 908170, Ticker-Symbol: HF1, NASDAQ-Ticker: HAIN) ist ein Unternehmen für Bio- und Naturprodukte. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften produzieren, vermarkten, vertreiben und verkaufen Bio- und Naturprodukte unter Markennamen. Die Segmente des Unternehmens umfassen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und den Rest der Welt. Das Segment Rest der Welt umfasst Kanada und Europa. Zu den Markennamen des Unternehmens gehören Almond Dream, Bearitos, BluePrint, Celestial Seasonings, Cully & Sully, Danival, DeBoles, Earth's Best, Ella's Kitchen, Europe's Best, Farmhouse Fare, Frank Cooper's, Gale's, Garden of Eatin', GG UniqueFiber, Hartley's, Health Valley, Imagine, Johnson's Juice Co, Joya, Lima, The Greek Gods, Walnut Acres, Yves Veggie Cuisine und Yorkshire Provender. Die Körperpflegeprodukte werden unter den Marken Alba Botanica, Avalon Organics, Earth's Best, JASON, Live Clean und Queen Helene vertrieben. (22.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hain Celestial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Hain Celestial Group Inc. (ISIN: US4052171000, WKN: 908170, Ticker-Symbol: HF1, NASDAQ-Ticker: HAIN) ein Kauf.Gesunde Ernährung werde für viele Menschen immer wichtiger. Davon profitiere das amerikanische Unternehmen Hain Celestial. Die Firma sei ein Pure Player in Sachen Organic Food mit einer großen Bandbreite an gesünderen Alternativen. Die Aktie habe sich in den vergangenen Wochen gut entwickelt, denn fundamental laufe es einfach.Nach einem starken dritten Quartal habe Hain vor Kurzem die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 erhöht. Beim bereinigten EBITDA erwarte der Konzern nun ein Wachstum von 15 bis 21 Prozent auf 190 bis 200 Millionen Dollar.Der bereinigte Gewinn je Aktie solle um 25 bis 37 Prozent auf 0,75 bis 0,82 Dollar zulegen. Zuvor habe Hain Celestial ein EBITDA von 179 bis 194 Millionen Dollar und einen Gewinn je Anteilschein von 0,62 bis 0,72 Dollar in Aussicht gestellt.Grund für den Optimismus: Während der Pandemie werde mehr selbst gekocht. Möglicherweise setze sich dieser Trend nach der Krise fort, zumal viele Tausend Restaurants für immer schließen könnten.Hain Celestial sei ein Name, den sich Anleger merken müssten, denn der Trend gehe immer mehr zu bewusster Ernährung. 46 Prozent der Millennials - also knapp eine Milliarde Menschen - würden sagen, dass ihnen die Qualität von Nahrungsmitteln besonders am Herzen liege.Angesichts dieses riesigen Marktes ist Hain mit einem 2021er KGV von 31 moderat bewertet und ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2020)