"Gold ist zu vielen Risiken unterworfen. Es unterliegt den Problemen des Bergbaus. Es ist offen gesagt in vielen Fällen dem Versagen unterworfen", sage Cramer. Auf die Frage von Pompliano, dem Mitbegründer von Morgan Creek Digital Assets, ob die Leute ihr Gold für Bitcoin fallen lassen würden, habe Cramer geantwortet: "Wenn sie auf mich hören, werden sie die Hälfte ihres Goldes fallen lassen." Cramer habe weiter ausgeführt: "Ich sage schon seit 1983 zehn Prozent Gold. Und jetzt sage ich fünf Prozent in Gold und fünf Prozent in Bitcoin."



Sicherlich habe der Goldpreis in den vergangenen Wochen und Monaten enttäuscht. Bedenke man aber, dass das Tief Ende 2015/Anfang 2016 bei 1.050 USD gelegen habe und Gold im vergangenen Jahr bei rund 2.070 USD gestanden sei, dann sei das ein Anstieg von knapp 100% in vier Jahren gewesen. Eine Konsolidierung erscheine hier aus übergeordneter Perspektive wahrlich kein Weltuntergang.



Am Boden oder zumindest in der Nähe eines Bodens - egal in welcher Anlageklasse - sehe man häufig die Kapitulation von Bullen. In der Regel gehe es dann erst noch einmal tiefer, mit dem kurzfristigen Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Charttechnisch sei der Goldpreis zweifellos weiter angeschlagen und das, was wir aktuell sehen würden, sei schwerlich ein belastbarer Boden. Dennoch: Die fundamentalen Faktoren würden eine eindeutige Sprache sprechen: Gold sollte in den kommenden Monaten (deutlich) steigen. Spätestens dann, wenn die Inflation Fahrt aufnehme. (25.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Was tun, wenn die Goldbullen wanken? CNBC-Star Jim Cramer hat seinen Zuschauern seit Jahren geraten, zehn Prozent ihres Portfolios in Gold zu investieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Ich habe jahrelang gesagt, dass man Gold haben sollte. Doch Gold hat mich im Stich gelassen", habe er in einem Podcast mit Anthony Pompliano gesagt. Jetzt rate er Anleger, sie sollten die Hälfte ihres Goldes verkaufen und stattdessen in Bitcoin investieren.