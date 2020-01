ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (30.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS gibt Gas! AktienanalyseDer Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) hat im Schlussquartal noch einmal Gas gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zeitraum Oktober bis Dezember seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um gut fünf Prozent auf 825 Mio. Euro gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Experten seien im Durchschnitt von rund 800 Mio. Euro ausgegangen. Währungsbereinigt habe das Plus bei vier Prozent gelegen. Das bereinigte EBIT habe nach vorläufigen Berechnungen um neun Prozent auf 122 Mio. Euro zugelegt. Vor allem in Europa sei es gut gelaufen. Zudem habe der Konzern vom Onlinehandel und anspringenden Geschäften im wichtigen chinesischen Markt profitiert. Das Jahr 2019 habe daher für HUGO BOSS im Großen und Ganzen doch noch versöhnlich ausgeklungen: Mit einem Plus von drei Prozent auf insgesamt 2,88 Mrd. Euro hätten die Umsätze leicht über den Schätzungen der Analysten gelegen. Ohne Wechselkurseffekte hätten die Erlöse um zwei Prozent zugelegt. Das bereinigte EBIT habe sich im gleichen Zeitraum auf Basis vorläufiger Zahlen um vier Prozent auf 333 Mio. Euro verringert. Der bereinigte Cash Flow sei zugleich um fast ein Viertel auf 209 Mio. Euro gestiegen.Die Börse reagierte daher erleichtert - und auch Analysten fanden lobende Worte zur Umsatz- und Gewinndynamik im Schlussquartal, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:43,25 EUR -1,57% (30.01.2020, 11:25)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:43,25 EUR -1,37% (30.01.2020, 11:30)