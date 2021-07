WKN HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (01.07.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) charttechnisch unter die Lupe."Trendwende geschafft!" Mit dieser Überschrift hätten sie ihre letzte Analyse der HUGO BOSS-Aktie eingeleitet. Ihr Kernargument sei seinerzeit die Kombination verschiedener Indikatorsignale mit dem charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines abgeschlossenen Doppelbodens gewesen. Das Kursziel aus der unteren Umkehr von 43,50 EUR habe das Papier inzwischen mehr als abgearbeitet. Gleichzeitig stoße der Titel nun in einen massiven Widerstandsbereich vor, der sich neben den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 50 EUR zusätzlich aus einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50,26/50,52 EUR) speise. Wenngleich der Aufwärtstrend weiterhin intakt sei, würden Long-Engagements doch nicht mehr das überzeugende Chance-Risiko-Verhältnis vom Frühjahr bieten. Anleger könnten nun entweder den Stopp für bestehende Positionen auf das Niveau des aktuellen Monatstiefs (45,02 EUR) nachziehen, denn bei einem Abgleiten unter diese Marke wäre gleichzeitig das Rebreak der 38-Monats-Linie (akt. bei 45,62 EUR) zu beklagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:45,88 EUR +0,35% (30.06.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:45,76 EUR -0,44% (01.07.2021, 08:36)ISIN HUGO BOSS-Aktie:DE000A1PHFF7