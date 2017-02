ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (24.02.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie im Aufwärtstrend - AktienanalyseDer Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) musste im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch hinnehmen, dennoch stimmte das vierte Quartal Konzernchef Mark Langer positiv, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt werde für 2016 ein Konzernumsatz von 2,69 Milliarden Euro erwartet, etwa ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das letzte Quartal 2016 stimme jedoch zuversichtlich, da währungsbereinigt nur noch ein Rückgang von einem Prozent erwartet werde. "Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In China haben wir im zweiten Halbjahr den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet", so Langer.Um wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen, setze das Unternehmen auf eine neue Strategie, deren Kern eine neue Ausrichtung des Markenportfolios umfasse. Zukünftig werde sich das Angebot auf die Marken BOSS und HUGO beschränken, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen ansprechen würden. Zurückziehen wolle sich das Unternehmen aus dem Luxussegment und somit sein Profil im Premium-Bereich schärfen.Der Aktienkurs des Unternehmens befindet sich nach dem Einbruch zu Beginn des vergangenen Jahres im Aufwärtstrend und wurde zuletzt noch einmal durch Gerüchte um einen neuen Großinvestor beflügelt, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 24.02.2017)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:68,10 EUR -0,16% (24.02.2017, 14:08)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:67,94 EUR -0,31% (24.02.2017, 14:22)