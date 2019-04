Kursziel

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 69,00 Neutral J.P. Morgan Melanie Flouquet 05.04.2019 90,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 05.04.2019 78,00 Outperform RBC Capital Piral Dadhania 20.03.2019 63,00 Sell Goldman Sachs Louise Singlehurst 19.03.2019 69,00 Neutral Credit Suisse Guillaume Gauvillé 11.03.2019 70,00 Kaufen DZ BANK Herbert Sturm 08.03.2019 67,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 08.03.2019 80,00 Buy Deutsche Bank Francesca Di Pasquantonio 08.03.2019 82,00 Buy UBS Fred Speirs 08.03.2019 67,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 07.03.2019 73,00 Hold Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 22.01.2019 84,00 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 22.01.2019 82,00 Buy Commerzbank Andreas Riemann 05.12.2018 62,00 Hold Société Générale - 20.11.2018 70,00 Neutral Merrill Lynch Ashley Wallace 19.11.2018 80,00 Buy Equinet Mark Josefson 16.11.2018

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (10.04.2019/ac/a/d)







Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 63,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG hat am 07.03.2019 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. März zu entnehmen ist, habe der Modekonzern 2018 ein Umsatzplus von 2% auf 2,8 Milliarden Euro verbuchen können - um Währungseffekte bereinigt habe das Plus bei 4% gelegen. Der heiße Sommer habe HUGO BOSS - wie anderen Modekonzernen auch - im vergangenen Jahr das Geschäft verdorben. Dank des starken Weihnachtsgeschäfts habe der Konzern aber seine eigenen Ziele erreicht. Unterm Strich seien 236 Millionen Euro geblieben - was ebenfalls einem Plus von 2% entsprochen habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Aktienanalyse vom 05.04.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum mit einem Kursziel von 90 Euro bestätigt. Das erste Quartal des Modeherstellers könnte schwach ausfallen, vor allem wegen der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr, so der Analyst. Er sei nicht sicher, ob sich Marktteilnehmer dessen bewusst seien. Die Aktie könnte somit unter Druck kommen. Dies wäre dann allerdings seiner Meinung nach eine Kaufgelegenheit.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 63,00 Euro. Louise Singlehurst, Aktienanalystin von Goldman Sachs, hat den Titel in einer Branchenstudie vom 19.03.2019 nach diversen Investorengesprächen in Hongkong weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet. Anleger hätten in diesem Jahr mit einer ausgeprägten Abschwächung der Dynamik am Markt für Luxusgüter gerechnet, so die Analystin. Sie sei jedoch überrascht von der starken Absatzentwicklung im bisherigen Jahresverlauf.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HUGO BOSS-Aktie?Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: