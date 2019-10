Börsenplätze HSBC-Aktie:



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (07.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutsche Bank und Commerzbank hätten in den vergangenen Monaten teils grundlegende Umbaupläne verkündet. Im Zuge dessen sollten auch Tausende Vollzeitstellen gestrichen werden. Ähnliches drohe nun offenbar auch beim britischen Rivalen HSBC.Laut einem Bericht der "Financial Times" wolle der neue HSBC-Chef Noel Quinn weltweit bis zu 10.000 Stellen streichen. Das entspräche über vier Prozent der gesamten Belegschaft, wobei vor allem gutbezahlte Jobs weit oben auf der Streichliste stünden. Dadurch sollten die Kosten der britischen Großbank weiter gesenkt werden.Bereits im August sei der Abbau von 4.000 Arbeitsplätzen im laufenden Jahr verkündet worden. Zudem habe damals Vorstandschef John Flint nach nur 18 Monaten im Amt seinen Hut nehmen müssen. Er habe auf die Eintrübung der Geschäftsaussichten zu langsam reagiert, so der Vorwurf.HSBC habe zwar den Hauptsitz in London, der Großteil des Geschäfts finde jedoch in Asien statt. Damit sei das Unternehmen sowohl vom Brexit als auch vom Handelsstreit zwischen den USA und China sowie den Unruhen in der Finanzmetropole Hongkong unmittelbar betroffen. Das Niedrigzinsumfeld in vielen Ländern stelle für die Bank einen zusätzlichen Belastungsfaktor dar.Im Gegensatz zu Deutscher Bank und Commerzbank schreibe HSBC zwar immer noch Milliardengewinne, doch auch der britische Platzhirsch spüre immer stärkeren Gegenwind.Angesichts der zahlreichen Herausforderungen in der Branche rät Nikolas Kessler von "Der Aktionär" vom Einstieg ab. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link