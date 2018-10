London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (30.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) von 7,60 GBP auf 7,10 GBP.Das EBT habe in Q3 mit 5,92 (Vj.: 4,62) Mrd. USD sowohl die Analysten-Prognose von 5,55 Mrd. USD als auch den Marktkonsens (5,46 Mrd. USD) übertroffen. Im Gegensatz zu den beiden Vorquartalen seien dieses Mal die bereinigten Gesamterträge (+9% y/y) bei gleichzeitig rückläufigen bereinigten operativen Aufwendungen (-2% y/y) gestiegen. Um die Zielsetzung einer verbesserten bereinigten Aufwands-Ertragsquote 2018 zu erreichen (bereinigte Gesamterträge nach neun Monaten (9M) 2018: +4% y/y; bereinigte operative Aufwendungen: +6% y/y) sei zwar weiterhin ein starkes Schlussquartal nötig, aber die Q3-Zahlen würden zeigen, dass dies durchaus wieder realistisch sei. Für das Q4 dürfte für die Zielerreichung insbesondere ausschlaggebend sein, ob die Wachstumsdynamik beim Zinsüberschuss weiter anziehe (9M 2018: +8% y/y; H1 2018: +6% y/y).Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen angepasst (EPS 2018e: 0,65 (alt: 0,64) USD; EPS 2019e: 0,69 (alt: 0,72) USD). Mit Blick auf die von ihm erwartete Eigenkapitalrendite in 2019 (RoE: 7,8%; Peer Group: 10,5%) und das aktuelle Bewertungsniveau (KBV 2018e: 0,9, KGV 2019e: 11,7; Peer Group KBV 2018e: 1,1, KGV 2019e: 9,5) sehe er nur ein moderates Aufwärtspotenzial für den Titel.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die HSBC-Aktie. (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze HSBC-Aktie:Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:7,111 EUR -1,65% (30.10.2018, 09:10)