Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) unter die Lupe.Warren Buffett sei weiterhin in Shoppinglaune. Anfang der Woche habe seine Investmentholding Berkshire Hathaway 121 Mio. Aktien von HP im Wert von 4,2 Mrd. USD gekauft. Zuletzt habe Buffett verstärkt auf Öl gesetzt und seine Anteile an Occidental-Petrolium ausgebaut."Berkshire Hathaway ist einer der angesehensten Investoren der Welt und wir begrüßen sie als Investor bei HP", so die Reaktion des Herstellers von Laptops. Die HP-Aktie habe mit einem Plus von 10% im nachbörslichen US-Handel reagiert. Im Handel in Frankfurt gewinnt der Titel am Morgen fast 12%.HP sei nun zwölftgrößte Position im Berkshire Hathaway-Portfolio. Die drei größten Positionen seien Apple, Bank of America und American Express.HP profitiere stark vom Pandemie-Trend, sowohl zu Hause als auch im Büro oder nur zu Hause zu arbeiten. Die dafür notwendige Infrastruktur liefere u.a. HP. Die HP-Aktie habe sich seit dem Corona-Tief verdreifacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: