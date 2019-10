Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

15,12 EUR -0,16% (07.10.2019, 15:10)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

16,65 USD +0,06% (07.10.2019, 15:18, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (07.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Jim Kelleher von Argus Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Jim Kelleher, Analyst von Argus Research, die Aktien von HP Inc. (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) nur noch zu halten.HP Inc. habe anlässlich einer Kapitalmarkttagung Stellenstreichungen angekündigt. Die Analysten von Argus Research weisen darauf hin, dass die profitabelste Sparte des Konzerns, das Druckergeschäft, weiterhin mit Probleme zu kämpfen habe. Die Branche leide darunter, dass immer mehr Druckerzubehör per e-Commerce verkauft werde.Investoren seien besorgt, dass HP mit seiner Kronjuwelensparte nicht in der Lage sein könnte, den säkularen Herausforderungen zu begegnen. Das ohnehin zurückhaltende Sentiment gegenüber der HP-Aktie werde zusätzlich von der Unsicherheit hinsichtlich der Besetzung der Chefetage belastet.Die Analysten von Argus Research stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze HP-Aktie:Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:15,00 EUR -1,17% (07.10.2019, 14:52)