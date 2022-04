Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

113,00 EUR +0,53% (07.04.2022, 11:11)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

112,80 EUR +0,36% (07.04.2022, 11:09)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (07.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding hat ein gutes Jahr hinter sich, das Umfeld bleibt aber herausfordernd - AktienanalyseDie für ihre Baumarktkette bekannte HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) hat auch das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Basierend auf vorläufigen Zahlen sei der Erlös um 7,7 Prozent auf fast 5,9 Mrd. Euro gestiegen. Das sei etwas mehr als die bis zu sieben Prozent, die der Vorstand zuvor in Aussicht gestellt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sei um etwa elf Prozent auf 364 Mio. Euro gewachsen und habe damit im Rahmen der konzerneigenen Prognose gelegen.Der verstärkte Fokus der Verbraucher auf das eigene Zuhause habe sich fortgesetzt, und die Nachfrage nach Heimwerker- und Baumarktprodukten sei hoch geblieben, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Pandemie-bedingten Schließungen von stationären Märkten für Privatkunden seien durch die Ausweitung des Online-Handels und Click & Collect ausgeglichen worden. Weitere Details sowie eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wolle der Konzern am 17. Mai veröffentlichen.An der Börse seien die Eckdaten gut angekommen, die Aktie habe zulegen können. Auch Analysten hätten positiv reagiert. Thomas Maul von der DZ BANK habe allerdings zu bedenken gegeben, dass die steigende Preise für Energie und die Folgen für das Konsumklima die Nachfrage temporär dämpfen könnten. "Viele der Herausforderungen, die uns in den vergangenen zwei Jahren begleitet haben, insbesondere bei der Beschaffung und dem Transport von Waren, werden auch in absehbarer Zukunft bestehen bleiben und haben sich durch die aktuellen geopolitischen Turbulenzen sogar noch verstärkt", habe auch Erich Harsch, Chef der HORNBACH Baumarkt AG einräumen müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: