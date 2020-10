Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

93,60 EUR -2,70% (02.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

92,90 EUR -3,53% (02.10.2020, 17:35)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (04.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die HORNBACH Holding-Aktie habe sich bärenstark entwickelt. Der Corona-Profiteur bewege sich nun schon seit sechs Monaten steil nach oben und so wie es aussehe, sei auch kein Ende in Sicht. Ein starkes Kaufsignal könnte den Wert jetzt zudem beflügeln.Am Donnerstag sei es bei der HORNBACH Holding-Aktie zu einer ähnlichen Situation wie Ende August gekommen. Der Wert habe zurückgesetzt und schnell hätten sich Sorgen breitgemacht, dass die seit der Corona-Delle anhaltende Hausse zu Ende sei. Die Begrenzungslinien des Aufwärtstrends würden aber eine massive Unterstützung darstellen, denn beinahe parallel zur unteren Trendlinie verlaufe auch die 50-Tage-Linie und biete der Aufwärtsbewegung zusätzlichen Halt.Aktuell notiere die HORNBACH Holding-Aktie knapp über der Unterstützung bei 92,50 Euro. Aus charttechnischer Sicht sei es nun wahrscheinlich, dass der Kurs diese Marke teste und es wie Ende August zum Rebound komme. Das Kursziel von 116 Euro decke sich dabei mit dem auf 116 Euro angehobenen Kursziel von Warburg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: