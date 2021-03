Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

81,30 EUR +3,83% (01.03.2021, 14:12)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

80,70 EUR +3,20% (01.03.2021, 13:53)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol Deutschland HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (01.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) unter die Lupe.Die teilweise Wiederöffnung von Baumärkten in einigen Bundesländern verhelfe der HORNBACH Holding-Aktie von Hornbach Holding am Montag auf die Sprünge. Das Papier sei seit Beginn des zweiten harten Lockdowns im Korrektur- und Konsolidierungsmodus gewesen.Der Wunsch nach mehr Normalität in Zeiten der Corona-Krise werde immer größer. Die Politik reagiere und öffne, allerdings nur länderweise und insgesamt recht vorsichtig. Baumärkte dürften in Bayern und Sachsen-Anhalt wieder öffnen. In Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Thüringen dürften sie es zwar auch, aber nur, wenn sie dort nur Pflanzen und Gartenbedarf verkaufen würden. Baumärkte dürften Gartenabteilungen für alle Kunden öffnen, wenn die Verkaufsfläche überwiegend im Freien liegt.Die Hoffnung des Marktes sei nun, dass andere Bundesländer nachziehen würden. Schließlich seien laut einer YouGov-Umfrage mittlerweile 43 Prozent der Deutschen der Meinung, der Lockdown sollte bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch gelockert werden. Nur noch ein Drittel sei für eine Beibehaltung oder eine Verschärfung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: