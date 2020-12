Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (17.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) unter die Lupe.Baumärkte, Gartenfachhandlungen und ihre Zulieferer würden einheitliche Richtlinien für den Lockdown fordern. Die aktuellen Maßnahmen würden lokal unterschiedlich ausgelegt, was "für erhebliche Unklarheit und Verunsicherung von Handel und Verbrauchern" sorge. Die Aktie von HORNBACH Holding lege drei Prozent zu.Verbraucher könnten etwa die Vielzahl an Verkaufsgenehmigungen und gesperrten Sortimenten nicht mehr nachvollziehen, so mehrere Branchenverbände in einem Statement vom Donnerstag.Die Politik habe nicht die nötigen Schlussfolgerungen aus dem Frühjahr gezogen. Damals hätten die widersprüchlichen Auslegungen der Verordnungen zu Einkaufstourismus in Randregionen geführt.Diese widersprüchlichen Auslegungen würden nach Ansicht der Verbände zu einer mangelnden Akzeptanz der eigentlich sinnvollen Regeln führen, weil Einschränkungen als willkürlich wahrgenommen würden.Im Frühling, während des ersten Lockdowns, sei der Zutritt in Baumärkte zunächst nur Handwerkern und Gewerbetreibenden erlaubt gewesen. Kurze Zeit später hätten die Geschäfte für alle Kunden geöffnet. Die Folge sei ein Boom für die Branche gewesen, da sich viele Leute die Zeit im Lockdown mit Heimwerken vertrieben hätten.Sollte die Politik die Baumärkte wieder öffnen, könnte es erneut zu einer Sonderkonjunktur für die Branche kommen. Dann dürfte die Aktie von HORNBACH Holding, die seit "Aktionär"-Empfehlung vom Mai 55 Prozent im Plus liege, ihre zuletzt erlittenen Verluste wettmachen.Dabeibleiben, Stopp bei 69 Euro beachten,so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur HORNBACH Holding-Aktie. (Analyse vom 17.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)