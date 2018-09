XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

59,70 EUR +5,85% (27.09.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

59,70 EUR +6,04% (27.09.2018, 16:43)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (27.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarkt-Holdinggesellschaft HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Der extreme Sommer habe sich auch in der Halbjahresbilanz der Baumarkt-Holdinggesellschaft deutlich bemerkbar gemacht. Trotzdem wolle die HORNBACH Holding in der zweiten Jahreshälfte mit einer "Aufholjagd" alles wieder wettmachen.Der Konzern habe die Jahresziele bestätigt und rechne mit einem bereinigten EBIT von 165,6 Millionen Euro, also auf dem Niveau des Geschäftsjahrs 2017/18.Die HORNBACH Holding-Aktie sei seit Monaten deutlich unter die Räder gekommen. Während im Oktober 2017 noch ein neues Allzeithoch von 81,90 Euro markiert worden sei, sei der Kurs in Folge der schwächelnden Aktienmärkte deutlich abgerutscht.Es bleibt abzuwarten, ob die HORNBACH Holding-Aktie sich weiter erholen wird, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: