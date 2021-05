Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (27.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Auf den operativen Ergebnisausblick der HORNBACH Holding hätten die Anleger am Donnerstag nur in den Anfangsstunden verschnupft reagiert. Mit einem Kursrückfall um maximal 7,7 Prozent seien die Papiere des Baumarktkette zuerst bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie durchgereicht worden. Im Verlauf aber hätten sie sich erholt, möglicherweise auch getragen von Analystenkommentaren. Zuletzt sei die Aktie sogar ins Plus gedreht. Am späten Nachmittag notiere der Titel nun 0,4 Prozent im Plus bei 90,95 Euro.Anleger hätten zunächst enttäuscht darauf reagiert, dass das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis (EBIT) des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr zwar über dem Niveau von 2019/20, aber unter dem Vorjahreswert liegen solle. Schon am Vormittag hätten sich dann aber Analysten recht positiv geäußert. Thilo Kleibauer von Warburg Research habe die Ziele als im Rahmen seiner Erwartungen angesehen und habe es begrüßt, dass das Niveau vor Corona übertroffen werden solle."Dass der EBIT-Ausblick für 2021/22 zu Beginn des neuen Geschäftsjahres in Form einer breiten Spanne formuliert wird, war zu erwarten", habe Thomas Maul von der DZ Bank geurteilt. Größeren Anpassungsbedarf der Markterwartungen sehe er nicht. Wie HORNBACH selbst gehe Maul davon aus, dass das in der Pandemie geänderte Konsumverhalten mit höherem Stellenwert auf den privaten Lebensraum in Haus, Wohnung und Garten sich fortsetzen werde.DER AKTIONÄR habe die HORNBACH Holding-Aktie vor rund einem Jahr zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich der Titel sehr stark entwickelt. Seit Oktober vergangenen Jahres habe sich die Aktie nach der Rally zuvor in einer ausgedehnten Konsolidierung befunden. Seit Anfang Mai habe das Papier aber wieder Fahrt aufgenommen. Das All-Time-High bei 101,40 Euro sei in Reichweite. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein neues Kaufsignal.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link