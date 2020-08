Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indexes vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Der Baukonzern HOCHTIEF habe im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Vor allem das Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem HOCHTIEF mit rund 20 Prozent beteiligt sei, sei wegen der Lockdowns deutlich schlechter gelaufen. Außer in Spanien betreibe das Unternehmen vor allem Autobahnen in Frankreich, Chile und Brasilien.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe im zweiten Quartal mit 103,1 Millionen Euro um 37 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor gelegen, wie der MDAX-Konzern am Montag in Essen mitgeteilt habe. Rechne man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, sei der operative Nettogewinn um 8,1 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz sei in dem Zeitraum um fast 8 Prozent auf 5,79 Milliarden Euro geschrumpft.Um die Bilanz der australischen Tochter Cimic und auch die eigene zu verbessern, wolle HOCHTIEF die Hälfte des australischen Minenausrüsters Thiess an den Hedgefonds Elliott verkaufen. Cimic befinde sich mit dem Finanzinvestor in fortgeschrittenen Gesprächen. HOCHTIEF-Chef Marcelino Fernandez Verdes, der auch Verwaltungsratschef bei Cimic sei, rechne mit einem Vertragsabschluss in den kommenden Wochen.Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie erwarte die HOCHTIEF-Führung, dass in den Märkten, in denen HOCHTIEF engagiert sei, weiterhin investiert werde. HOCHTIEF habe in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa für das laufende Jahr Zielobjekte im Wert von rund 100 Milliarden Euro und für die Zeit darüber hinaus weitere Projekte im Umfang von 500 Milliarden Euro identifiziert, habe es weiter geheißen. Das Unternehmen baue auch darauf, dass Regierungen verschiedener Staaten zur Bewältigung der Krise stärker in Infrastruktur investiert hätten.HOCHTIEF leide stark unter Corona. Das komme nicht überraschend. Die rapide Erholung vom Crash im März sei inzwischen Geschichte. Aktuell würden die Sorgen vor einer zweiten Welle und die Angst überwiegen, dass die Konjunkturerholung länger dauere als gehofft. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 65,00 Euro. Neueinsteiger sollten die erneute charttechnische Trendwende abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur HOCHTIEF-Aktie. (Analyse vom 03.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link