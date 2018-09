Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den führenden global agierenden Bau- und Servicekonzernen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehr, Energie, sowie soziale/urbane Infrastruktur ebenso tätig wie im Minen-, PPP- und Service-Geschäft.



Mit zirka 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 23 Mrd. Euro im Jahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse (05.09.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Investmentanalyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) und erhöht das Kursziel von 160 EUR auf 180 EUR.Der Konzernumsatz sei in Q2-18 im Jahresvergleich um 1,2% auf 5,9 Mrd. EUR gestiegen. Gleichzeitig habe sich der operative Konzerngewinn um 24 Mio. EUR auf 131 Mio. EUR verbessert. Der berichtete Gewinn je Aktie sei auf 2,04 EUR (Q2-17: 1,57 EUR) gestiegen. Der operative Cashflow sei auf 442 Mio. EUR gesunken (Q2-17: 493 Mio. EUR). Die Änderung beim NWC sei mit 107 Mio. EUR (Q2-17: 329 Mio. EUR) positiv gewesen. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit habe 3,4 Mrd. EUR (Q2-17: 0,3 Mrd. EUR) betragen und spiegle die Übernahme von Abertis anteilig wider. Das berichtete Nettofinanzguthaben sei auf 1,4 Mrd. EUR (Q2-17: 0,6 Mrd. EUR) gestiegen.Der Q2-18-Auftragseingang habe 6,1 Mrd. EUR (-3% vs. Q2-17) betragen. Der Auftragsbestand habe bei 45,6 Mrd. EUR gelegen (+7% bzw. +11% FX-bereinigt vs. Q2-17). Der operative Konzerngewinn solle 2018 um 4 bis 15% auf 470 bis 520 Mio. EUR steigen (2017: 452 Mio. EUR). CIMIC (Asia Pacific) avisiere einen Konzerngewinn von 720 bis 780 Mio. AUD (2017: 702 Mio. AUD). Im Segment Americas solle das oper. EBT auf 270 bis 300 Mio. EUR (2017: 258 Mio. EUR) steigen. Für Europe werde ein oper. EBT von 55 bis 65 Mio. EUR avisiert (2017: 45 Mio. EUR).Die von HOCHTIEF gehaltenen Anteile an Abertis sollten kurzfristig in ein SPV eingebracht werden, das mit 7,0 Mrd. EUR EK ausgestattet werde. Daran sollten ACS 30%, HOCHTIEF 20% -1 und Atlantia 50% +1 der Anteile halten. Per Q2-18 habe HOCHTIEF ihren Anteil an Abertis mit 3,2 Mrd. EUR als @Equity Beteiligung bzw. kurzfristige Finanzverbindlichkeit ausgewiesen. Der auf ACS/Atlantia entfallende Anteil sei mit 12,8 Mrd. EUR als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte bzw. Schulden ausgewiesen worden.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die HOCHTIEF-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 05.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: