HOCHTIEF-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 103,50 Sell Deutsche Bank Katja Filzek 08.02.2017 121 Sell Société Générale Victor Acitores 17.01.2017 125 Halten Bankhaus Lampe Marc Gabriel 12.12.2016 107 Hold Berenberg Bank Olivia Peters 07.12.2016 - Sell DZ BANK Thorsten Reigber 07.12.2016 118 Hold HSBC Tobias Loskamp 21.11.2016

Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

142,70 EUR -0,63% (24.02.2017)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

142,859 EUR -0,60% (24.02.2017)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den internationalsten Baukonzernen der Welt. Das Unternehmen realisiert weltweit anspruchsvolle Infrastrukturprojekte, teilweise auch auf Basis von Konzessionsmodellen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig.



Mit zirka 44.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 21 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 ist HOCHTIEF auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent: In Australien ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft CIMIC Marktführer. In den USA - dem größten Baumarkt der Welt- ist HOCHTIEF über die Tochter Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (27.02.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: HOCFF) vor Quartalszahlen zu? 103,50 oder 125 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HOCHTIEF-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.HOCHTIEF wird am 28. Februar seine Quartalszahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HOCHTIEF-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, Marc Gabriel, in einer Aktienanalyse vom 12.12.2016 das "halten"-Rating für die HOCHTIEF-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde bei 125,00 Euro belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkauf von Cimic sollte die 73%-ige Beteiligung des Unternehmens an seiner australischen Tochter zunehmen, so der Analyst. Die Kursrally des Wertpapiers im Jahr 2016 dürfte sich 2017 jedoch seiner Meinung nach nicht wiederholen.Die niedrigste Kursprognose kommt von der Deutschen Bank. Katja Filzek, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat in einer Analyse vom 08.02.2017 die HOCHTIEF-Aktie weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet. Das Kursziel wurde von 98,00 auf 103,50 Euro erhöht. Das Wertpapier sei zu ambitioniert bewertet, so die Analystin. Sie halte einen weiteren Zukauf in Australien für möglich. Er könnte für zusätzliche Umstrukturierungen und höhere Investitionen sorgen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HOCHTIEF-Aktie?Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: