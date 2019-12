Börsenplätze HOCHDORF-Aktie:



Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (18.12.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalystin Charlotte Meese von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) ein.In den letzten Wochen habe die HOCHDORF-Gruppe eine Vielzahl von Maßnahmen publiziert, die den Startschuss für eine Neuaufstellung des Unternehmens dargestellt hätten.Rückverkauf von Pharmalys: Die Mehrheitsbeteiligung von 51% an Unternehmen der Pharmalys-Gruppe sei zu Anfang Dezember an die Pharmalys Invest Holding veräußert worden, welche von Amir Mechria kontrolliert werde. Bei Amir Mechria handle es sich um den ursprünglichen Verkäufer. Der Verkaufspreis liege bei rund 100 Mio. CHF und damit deutlich unter dem in 2016 gezahlten Kaufpreis (114 Mio. CHF in bar und 131 Mio. CHF als Pflichtwandelanleihe). Ursprünglich erschien der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Pharmalys aufgrund der damit verbundenen stärkeren vertikalen Integration als ein strategisch sinnvoller Schritt, so Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG. Jedoch sei die Beteiligung im Zeitverlauf immer mehr zu einer finanziellen Belastung geworden, da das Geschäftsmodell in der operativen Umsetzung der HOCHDORF-Gruppe wenig Transparenz und Einfluss auf wichtige Teile der Wertschöpfungskette geboten habe.Zwar bleibe die partnerschaftliche Zusammenarbeit künftig aufrechterhalten, doch erreiche HOCHDORF mit dem Verkauf einen wichtigen Meilenstein der derzeit laufenden Restrukturierung und erhöhe die finanzielle sowie strategische Flexibilität für weitere strukturelle Maßnahmen.Fokussierung der Geschäftsaktivitäten: Die Sicherung der Liquidität und die Veräußerung der Pharmalys seien zwei elementare Schritte für eine erfolgreiche Neuaufstellung der HOCHDORF-Gruppe. Weiterhin würden derzeit Verhandlungen zum Verkauf ausländischer Tochtergesellschaften sowie einzelner Geschäftsbereiche geführt und auch der Personalwechsel im Vorstand (neuer CFO seit 18.11.2019) sollte die Umsetzung weiterer Restrukturierungsmaßnahmen und die Fokussierung auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients vorantreiben. Aufgrund der technischen Herausforderungen an der neuen Sprühturmlinie sowie der anhaltend schwachen Entwicklung im Segment Baby Care werde im laufenden Geschäftsjahr dennoch mit einem deutlich negativen Ergebnis gerechnet.Mit dem heutigen Tag wird die Coverage der HOCHDORF Holding AG eingestellt, so Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link