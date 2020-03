Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

33,00 EUR -11,76% (12.03.2020, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

33,50 EUR -9,46% (12.03.2020, 10:56)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (12.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Gemäß Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 habe der HELMA-Konzern eine Rückkehr zum Umsatzwachstum realisiert. Mit einem Plus von 3,9% seien die Umsatzerlöse dabei auf 263,24 Mio. Euro (VJ: 253,28 Mio. Euro) geklettert, vorrangig angetrieben von einem deutlichen Ausbau des Geschäftsbereiches Baudienstleistungen. Hier sei mit 98,34 Mio. Euro (VJ: 85,56 Mio. Euro) nahezu die mittelfristig angepeilte Umsatzmarke von 100,00 Mio. Euro erreicht worden. Im Bauträgerbereich, also mit der Errichtung von Objekten auf HELMA-Grundstücken, sei ein leichtes Umsatzwachstum in Höhe von 1,1% auf 123,94 Mio. Euro (VJ: 122,63 Mio. Euro) erwirtschaftet worden. Insbesondere hier werde die Fokussierung der Gesellschaft auf margenstarke Projekte ersichtlich, was etwas zulasten der Umsatzdynamik gehen könne.Der verstärkte Fokus auf eine möglichst hohe Projektrentabilität werde anhand der umgesetzten Margenverbesserung gut sichtbar. Die bereinigte EBIT-Marge habe mit 8,9% in etwa im Bereich des Rekordniveaus des Vorjahres (VJ: 9,0%) gelegen. Trotz eines noch unterhalb der Geschäftsjahre 2016 und 2017 liegenden Umsatzniveaus, habe der HELMA-Konzern damit einen neuen Höchstwert beim bereinigten EBIT erreicht. Gegenüber dem Vorjahr habe sich das bereinigte EBIT auf 23,49 Mio. Euro (VJ: 22,89 Mio. Euro) verbessert. Zusätzlich dazu profitiere der HELMA Konzern von einer in den vergangenen Geschäftsjahren umgesetzten Verbesserung bei der Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten. Darauf aufbauend habe die Gesellschaft ein EBT in Höhe von 23,59 Mio. Euro (VJ: 21,15 Mio. Euro) erwirtschaftet.Für das laufende Geschäftsjahr stelle das HELMA-Management eine Steigerung des Konzern-EBT um 10% auf rund 26,0 Mio. Euro in Aussicht. Auch in den darauffolgenden Jahren sollte eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses erfolgen. Die Umsetzung des kurz- bis langfristigen Geschäftswachstums basiere in erster Linie auf den bereits getätigten Grundstückskäufen für das Bauträgersegment, was in Augen der Analysten ein sehr starkes Asset sei. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell von einem hohen Nachfrageüberhang geprägten Marktumfelds zu sehen. Das in den kommenden fünf bis sieben Geschäftsjahren zu realisierende Umsatzpotenzial auf den erworbenen Grundstücken belaufe sich auf insgesamt 1,58 Mrd. Euro, womit jährlich Umsatzerlöse von 225 bis 316 Mio. Euro realisiert werden könnten. Hinzuzurechnen sei hier noch der Umsatzbeitrag aus dem Bereich der Baudienstleistungen in Höhe von jährlich 100 Mio. Euro.Der Bauträgerbereich gehe dabei mit vergleichsweise hohen Ergebnismargen einher, da auf den Grundstücken zum Teil hohe stille Reserven vorlägen. Diese stünden einerseits mit der Entwicklung zur Baureife sowie andererseits mit dem allgemeinen Anstieg der Grundstückspreise in Verbindung. Zusammen mit umsatzbedingten Skaleneffekten sollte der HELMA-Konzern die eigene Guidance eines EBT in Höhe von 26,0 Mio. Euro gut erreichen.Auf Basis des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel von 68,00 Euro (bisher: 65,00 Euro) je Aktie errechnet. Die leichte Kurszielsteigerung habe als Ursache den erstmaligen Einbezug der Prognosen für das Geschäftsjahr 2022, die eine höhere Grundlage für die Stetigkeitsphase ihres Bewertungsmodells darstellen würden.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 12.03.2020)