Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (21.03.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 habe die HELMA Eigenheimbau AG erwartungsgemäß eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung, jedoch eine deutliche Ergebnisverbesserung präsentiert. Diese Entwicklung sei insofern im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, da die Gesellschaft bereits im Vorfeld von einer stärkeren Fokussierung auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten berichtet habe. Angesichts derzeit vorherrschender Engpässe bei den Bauunternehmen und bei den Genehmigungsbehörden würde ein "Übers-Knie-Brechen" von Projekten zulasten der Ergebnismargen einhergehen. Die Gesamtumsätze hätten sich entsprechend um 5,3% auf 253,28 Mio. EUR gemindert (VJ: 267,42 Mio. EUR).Besonders hervorzuheben sei die Fähigkeit der Gesellschaft, trotz des aktuell von einer starken Nachfrage geprägten Marktumfelds, neue, attraktive Grundstücke zu erwerben und damit die Basis für das künftige Bauträgergeschäft auszuweiten. Die Grundstücke würden sich hauptsächlich in den Metropolregionen Berlin/Potsdam, Hamburg/Hannover, Leipzig und München befinden. Künftig sollten auch die Regionen Frankfurt, Köln/Düsseldorf/Bonn und Würzburg adressiert werden.Die Konzentration auf die weitere Profitabilitätssteigerung bei der Realisierung von Bauträgerprojekten habe, trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung, einen Anstieg des EBIT auf 21,78 Mio. EUR (VJ: 20,23 Mio. EUR) und damit eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 8,6% (VJ: 7,6%) zur Folge gehabt. Auch auf Basis des Vorsteuerergebnisses EBT, der vom HELMA-Management verwendeten Kennzahl für die Unternehmensguidance, sei mit 21,15 Mio. EUR (VJ: 19,13 Mio. EUR) ein neuer historischer Rekordwert erreicht worden. Gleichzeitig liege das EBT innerhalb der zu Beginn des Jahres 2018 publizierten Guidance-Bandbreite in Höhe von 21,00 bis 22,50 Mio. EUR.Diese umfangreiche "Unterfütterung" der von den Analysten erwarteten Umsatzsteigerungen in den kommenden Geschäftsjahren (bis in die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells hinein) sollte zudem von weiteren Margenverbesserungen begleitet werden. Die Analysten würden mit einer Verbesserung des EBT auf über 30,0 Mio. EUR bis zum Jahr 2021 rechnen. Abzüglich der Steueraufwendungen würden sie dann ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 20,89 Mio. EUR prognostizieren, was auf aktuellem Kursniveau einem attraktiven KGV von 6,9 entspreche.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 60,00 EUR (bisher: 57,70 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben die Analysten der GBC AG der HELMA Eigenheimbau-Aktie damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.03.2019)