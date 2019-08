Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

39,00 EUR -0,51% (29.08.2019, 11:32)



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

39,20 EUR -1,01% (29.08.2019, 11:59)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (29.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau: Gutes Langfristinvestment! - AktienanalyseAufgrund von längeren Durchlaufzeiten bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes musste HELMA Eigenheimbau (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) die Prognosen für 2017 und 2018 drastisch senken müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Prompt sei die Aktie auf Tauchstation gegangen. Allerdings sei die Gewinnwarnung des Spezialisten für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte ein einmaliger Ausrutscher geblieben. Seitdem habe HELMA alle Prognosen erreicht oder übererfüllt. Auch im ersten Halbjahr 2019 habe der Konzern seinen Wachstumspfad fortgesetzt. Ausgehend von den im Berichtszeitraum erwirtschafteten Umsatzerlösen von 110,3 Mio. Euro - ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - sei das Ergebnis vor Steuern (Ebt) von 7,0 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro gesteigert worden. Das Ergebnis je Aktie verbessere sich von 1,23 Euro auf den neuen Höchstwert von 1,29 Euro.Wie in den Vorjahren werde der HELMA-Konzern auch 2019 witterungs- und projektbedingt einen Großteil des Jahresergebnisses in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaften. Der um 28 Prozent auf 197,4 Mio. Euro gestiegene Auftragsbestand stelle eine gute Basis dar, um die Gesamtjahresprognose zu erreichen. Diese sehe ein Ebt von 23,5 Mio. bis 26,0 Mio. Euro vor. Auch darüber hinaus sei reichlich Wachstumspotenzial vorhanden. Auf Basis der aktuellen Grundstückpipeline im Bereich Ferienimmobilien und Wohnungsbau ergebe sich ein Umsatzpotenzial jenseits der Marke von einer Mrd. Euro. Davon dürfte ein Großteil innerhalb der kommenden fünf Jahre realisiert werden. Vor diesem Hintergrund sei der Titel ein hervorragender Basiswert für langfristige Engagements. (Ausgabe 34/2019)Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie: