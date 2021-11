Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



DE000A0EQ578



A0EQ57



H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (16.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) nach wie vor zu kaufen.Mit Meldung vom 15.11.2021 habe das Management der HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Auf Basis der bisherigen Unternehmensentwicklung gehe der Vorstand davon aus, die Umsatzguidance von 300 bis 310 Mio. Euro um mindestens 5% übertreffen zu können. Damit würden für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von mindestens 315 bis 325,5 Mio. Euro erwartet. Infolgedessen werde nun mit einem Konzern-EBT in Höhe von mindestens 27 Mio. Euro gerechnet und damit deutlich oberhalb des bisher in Aussicht gestellten EBT in Höhe von 25,5 bis 26,0 Mio. Euro.Trotz Herausforderungen im Bereich der Beschaffung werde damit die Erwartung eines sehr erfolgreiches Geschäftsjahresverlaufs bestätigt. Bereits im Halbjahresbericht 2021 habe die Gesellschaft die gestiegenen Materialkosten sowie die eingeschränkte Materialverfügbarkeit thematisiert. Mit den getroffenen Maßnahmen sei nicht nur eine hohe Kostensicherheit gegeben, da die HELMA-Gruppe beim Einkauf als Einheit auftrete, könne zudem eine bessere Beschaffung zu attraktiven Konditionen erfolgen. Mit der Prognoseanpassung werde aufgezeigt, dass diese Herausforderungen gut gemeistert würden.In der aktuellen Unternehmensmitteilung sei auch die mittelfristige Prognose, wonach bis spätestens 2024 das Erreichen der Umsatzmarke von 400 Mio. Euro und eine EBT-Marge von über 10% erwartet werde, bestätigt worden. In ihrer letzten Researchstudie hätten die Analysten der GBC AG dargestellt, warum diese Mittelfristprognose eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit habe. Alleine aus dem Grundstücksbestand heraus lasse sich in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein Umsatzvolumen von rund 1,8 Mrd. Euro erzielen. Zuzüglich der erwartbaren jährlichen Umsätze aus dem Dienstleistungsbereich in Höhe von rund 125 Mio. Euro könnten bis 2026 Umsatzerlöse von durchschnittlich 425 Mio. Euro erwirtschaftet werden.Auch das im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel von 88,40 Euro (bisher: 88,40 Euro) behalten Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, unverändert bei und vergeben bei einem Aktienkurs in Höhe von 64,40 Euro weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link