Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (23.01.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe.Die HELMA Eigenheimbau AG habe mitgeteilt, dass der letztjährige Auftragseingang hinter der Planung geblieben sei. Mit 245,4 Mio. Euro sei der Planwert von mindestens 258,1 Mio. Euro um ca. 5% unterschritten worden. Deswegen werde das Unternehmen auch seine Umsatzprognose für 2017 von mindestens 290 Mio. Euro unterschreiten und eher einen Wert in der Größenordnung von 265 Mio. Euro erreichen. Demgegenüber sei die Gewinnprognose bestätigt worden, das Ergebnis je Aktie für 2017 solle weiterhin im Korridor von 3,19 bis 3,36 Euro liegen.Das Unternehmen begründe die Entwicklung mit den begrenzten Kapazitäten in der Bauwirtschaft, die sich in längeren Durchlaufzeiten der Projekte bemerkbar machen würden. Um die eigenen Margen zu schonen, werde darauf nicht durch eine Akzeptanz höherer Preise, sondern mit einer entsprechenden Projektstreckung reagiert. Deswegen habe der Vorstand seine Prognose für die nächsten Jahre von Umsatz auf den Vorsteuergewinn umgestellt und wolle diesen in 2018 und den Folgejahren um jeweils 14% steigern. Sollte dies gelingen, sei die HELMA Eigenheimbau-Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr günstig.Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie: