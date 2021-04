Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HELLA GmbH & Co. KGaA": Keine vorhanden.



Börsenplätze HELLA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

50,56 EUR -2,36% (29.04.2021, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

50,42 EUR -2,36% (29.04.2021, 15:54)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 sowie 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt HELLA zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (29.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE).HELLA habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatzrückgang um 4,2% auf EUR 4,6 Mrd. verzeichnet, was u.a. auf die Pandemie sowie auf "Engpässe in den globalen Liefer- und Logistikketten" zurückzuführen sei. Das EBIT des Konzerns habe bei EUR 312 Mio. stagniert. "Darin berücksichtigt sind zum einen zusätzliche Erträge aus dem im dritten Quartal vollzogenen Verkauf der Geschäftsaktivitäten mit Frontkamerasoftware in Höhe von 121 Millionen Euro sowie Rückstellungen in Höhe von 169 Millionen Euro für das am Standort Deutschland laufende Programm zur langfristigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit."Die EBIT-Marge sei in der Folge auf 6,7% (Vj.: 6,4%) gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich von 7,1% auf 8,0% erhöht. Während das Vorsteuerergebnis um 5,4% von EUR 287 Mio. auf EUR 302 Mio. zugelegt habe, habe sich das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter um 10,6% von EUR 213 Mio. auf EUR 235 Mio. verbessert. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 2,12 (Vj.: EUR 1,91).Gerüchte über den Verkauf des 60%-Anteils der HELLA-Eigentümer-Familie hätten diese Woche den Kurs der HELLA-Aktie beflügelt, sodass das Wertpapier am Dienstage in Tages-Rekordplus von 13% verzeichnet habe. Nach tiefroten Zahlen im letzten Geschäftsjahr 2019/2020 sollte HELLA im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 wieder deutlich schwarze Zahlen schreiben. Allerdings dürfte das operative Geschäft auch noch im vierten Quartaldurch die Pandemie belastet sein. Mit einer Rückkehr zum Absatzniveau des Jahres 2019 des Automobil-Sektors rechne der Analyst frühestens im Jahr 2022. Er habe seine Schätzungen für HELLA für das laufende Geschäftsjahr angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link