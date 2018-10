XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

46,16 EUR -2,08% (04.10.2018, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

46,16 EUR -2,08% (04.10.2018, 17:02)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (04.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA: Neues Jahrestief - AktienanalyseDer Scheinwerferspezialist HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist mit viel Schwung in sein neues Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 9,7 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro sei das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis im ersten Quartal bis Ende August um zwölf Prozent auf 140 Mio. Euro geklettert. Der Überschuss habe sogar um rund 16 Prozent auf 95 Mio. Euro zugelegt. Die Erwartungen seien damit durchweg übertroffen worden. Wachstumstreiber sei das Automotive-Segment gewesen. Dank der weiterhin hohen Nachfrage nach Lichtsystemen und Elektroniklösungen sowie zahlreicher Produktionsanläufe sei der Umsatz hier um 11,2 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro geklettert. Aber auch im Werkstatt- und Ersatzteilgeschäft sei es gut gelaufen. HELLA-Chef Rolf Breidenbach sehe seinen Konzern daher trotz der gestiegenen Marktsicherheiten auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Er erwarte für 2018/19 weiterhin ein bereinigtes Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent. Auch das bereinigte operative Ergebnis solle in dieser Größenordnung zulegen.Die HELLA-Aktie sei nach anfänglichen Gewinnen dennoch ins Minus gedreht. Ein Grund sei die BMW-Gewinnwarnung gewesen.Da die HELLA-Aktie inzwischen zudem ein neues Jahrestief markiert, sind Anleger derzeit wohl besser auf der Short-Seite aufgehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 39/2018)Börsenplätze HELLA-Aktie: