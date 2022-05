Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (02.05.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK) weiterhin zu kaufen.Am 30.03.2022 habe die HAEMATO AG die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 publiziert. Erwartungsgemäß weise dabei die Gesellschaft einen deutlichen Umsatzsprung in Höhe von 19,6% auf 285,0 Mio. EUR (VJ: 238,3 Mio. EUR) aus. Der starke Anstieg sei vor allem auf den deutlichen Ausbau des Produktbereiches "Lifestyle & Aesthetics" zurückzuführen. Dieser Geschäftsbereich sei mit der zum 01.01.2021 erfolgten erstmaligen Konsolidierung der M1 Aesthetics GmbH, in der der Handel von Produkten der ästhetischen Chirurgie und der kosmetischen Dermatologie gebündelt sei, deutlich ausgeweitet worden. Gemäß vorläufigen Zahlen habe dieses Segment mit rund 65 Mio. EUR zum Konzernumsatz beigetragen.Parallel dazu seien im Bereich "Specialty Pharma", in dem krankenkassenfinanzierte Produkte gebündelt seien, Umsatzerlöse in Höhe von 220 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Ein Vorjahresvergleich der Segmententwicklung dürfte, da uns derzeit noch aussagkräftige Daten fehlen, erst mit Vorlage der finalen Zahlen möglich sei, so die Analysten der GBC AG. Das erreichte Umsatzniveau liege dabei voll im Rahmen der bisherigen Unternehmens-Guidance, die zuletzt einen Konzernumsatz zwischen 280 und 300 Mio. EUR in Aussicht gestellt habe. Unsere bisherigen Umsatzschätzungen in Höhe von 296,00 Mio. EUR waren nur leicht höher, so die Analysten der GBC AG.Die vorläufigen Zahlen würden das hohe Rentabilitätsniveau des Produktbereiches "Lifestyle & Aesthetics"-Segments sichtbar machen, da in diesem Bereich insbesondere der lukrative Selbstzahlermarkt adressiert werde. Mit dem Ausbau dieses Segments habe das EBIT deutlich überproportional auf 11,2 Mio. EUR (VJ: 1,6 Mio. EUR) und die EBIT-Marge auf 3,9% (VJ: 0,7%) zugelegt. Sowohl das vom HAEMATO-Management bislang in Aussicht gestellte EBIT (9 bis 11 Mio. EUR) als auch die Prognose der Analysten der GBC AG (GBC-Schätzung: 10,09 Mio. EUR) seien damit übertroffen worden.Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die HAEMATO erstmalig eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Aus aktueller Sicht würden Umsatzerlöse in Höhe von 250 bis 280 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 8 bis 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Dabei weise der Vorstand darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, der Lage in der Ukraine oder der erhöhten Inflation, keine konkreten Prognosen möglich seien. Es werde aber weiterhin mit einem anhaltenden Preisdruck auf der Abgabenseite sowie mit steigenden Aufwendungen für die Warenbeschaffung und höheren Transportkosten gerechnet.Die Analysten der GBC AG würden ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen an die Unternehmens-Guidance anpassen, wobei sie sich an der Mitte der Prognosebandbreite orientieren würden. Demnach würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr 022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 265,00 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 9,10 Mio. EUR rechnen. Dies bedeute, dass sie die bisherigen Schätzungen nach unten anpassen würden. Von dieser niedrigeren Basis ausgehend, würden die Analysten der GBC AG auch die Prognosen für das kommende Geschäftsjahr 2023 nach unten anpassen. Sie würden mit Umsatzerlösen in Höhe von 313,80 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 13,51 Mio. EUR rechnen. Auch hier seien die möglichen zusätzlichen Potenziale aus der Huons-Vereinbarung noch nicht enthalten.Als Resultat des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 47,50 EUR ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 22,90 EUR je Aktie vergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)