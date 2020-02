Maßnahmen der chinesischen Notenbank hätten die Bereitschaft Pekings signalisiert, deutlich gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie vorzugehen und hätten Hoffnung nach weiterer Unterstützung für die Konjunktur geschürt.



Auch an den asiatischen Börsen sei es am heutigen Morgen weiter nach oben gegangen, wenn auch etwas verhaltener in Hongkong.



Der Goldpreis habe naturgemäß mit der rückläufigen Risikoaversion verloren. Während der Ölpreis zunächst zugelegt habe, hätten sich letztendlich Ängste über mittel- und langfristige Auswirkungen auf die Nachfrage durchgesetzt.



Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen schwächeren Start in den heutigen Handelstag hindeuten.





Die globalen Aktienmärkte zeigten sich am gestrigen Handelstag wieder deutlich optimistischer was die Auswirkungen des Coronavirusausbruchs auf die weltweite Konjunktur betrifft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Besonders an der Wall Street habe gute Stimmung geherrscht und die wichtigsten Indices hätten getrieben von einem starken IT-Sektor deutlich zulegen können. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sogar einen neuen Allzeithöchststand erreicht.